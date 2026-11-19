Theo MyDaily, ngày 18/11, Son Dam Bi đăng tải đoạn video ghi lại quá trình tập luyện trên trang mạng xã hội cá nhân, kèm những chia sẻ về việc duy trì lối sống lành mạnh. "Càng vào mùa đông, tập thể dục càng cần thiết! Hãy ăn uống những thứ tốt cho sức khỏe và duy trì vận động đều đặn!", nữ ca sĩ viết.

Trong đoạn video được chia sẻ, Son Dam Bi diện trang phục thể thao thoải mái, tập trung thực hiện nhiều động tác khác nhau trên thảm tập yoga.

Son Dam Bi đăng tải đoạn video ghi lại quá trình tập luyện trên trang mạng xã hội cá nhân.

Dù xuất hiện với diện mạo giản dị, nữ ca sĩ vẫn gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn cùng đường nét cơ thể săn chắc. Đáng chú ý, biểu cảm nghiêm túc và sự tập trung của Son Dam Bi trong quá trình thực hiện các động tác phần nào cho thấy quyết tâm duy trì thói quen tập luyện của nữ nghệ sĩ sau khi sinh con.

"Một cơ thể khỏe mạnh suy cho cùng vẫn cần sự kiên trì. Tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!", Son Dam Bi nhắn nhủ.

Trước đó, nữ ca sĩ từng gây bất ngờ khi công khai hành trình thay đổi vóc dáng sau khi trở thành mẹ. Theo chia sẻ của Son Dam Bi, ở giai đoạn cuối thai kỳ, cân nặng của cô từng chạm mốc 67kg. Sau khi sinh con, nữ nghệ sĩ giảm xuống còn 46kg, tương đương mức giảm 21kg.

Dù đã có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình, Son Dam Bi vẫn duy trì việc vận động thường xuyên. Qua những chia sẻ mới nhất, nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên trì và việc chăm sóc sức khỏe thay vì chỉ tập trung vào cân nặng.

Dù đã có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình, Son Dam Bi vẫn duy trì việc vận động thường xuyên.

Bên cạnh những thay đổi về ngoại hình, cuộc sống gia đình của Son Dam Bi cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Nữ ca sĩ kết hôn với Lee Kyou Hyuk, cựu vận động viên trượt băng tốc độ thuộc đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Cặp đôi hiện có một cô con gái tên Hae Yi.

Gần đây, Son Dam Bi còn gây chú ý khi tiết lộ gia đình đã chuyển đến nơi ở mới có thiết kế thông tầng. Trước đó, vợ chồng nữ nghệ sĩ sinh sống tại một căn nhà ở Itaewon, Seoul, được cho là có giá thuê lên đến 10 triệu won mỗi tháng, chưa kể phí quản lý hơn 800.000 won.

Gần đây, Son Dam Bi còn gây chú ý khi tiết lộ gia đình đã chuyển đến nơi ở mới có thiết kế thông tầng.

Sau khi bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, Son Dam Bi vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân bên cạnh việc vun vén tổ ấm. Những hình ảnh tập luyện mới nhất cho thấy nữ nghệ sĩ đang nỗ lực duy trì lối sống năng động sau khi làm mẹ.