Nữ ca sĩ gây 'bỏng mắt' với bộ trang phục gợi cảm, vũ đạo trên sân khấu càng tranh cãi hơn

Nữ ca sĩ Hàn Quốc BiBi (27 tuổi) xuất hiện trên sân khấu ngoài trời Global Stage tại khu tổ hợp Kintex, thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi vào ngày 25/7 vừa qua. Cô trình diễn những ca khúc nổi tiếng của mình, trong đó có Bam Yang Gang và Bibi Vengeance, với bộ đồ liền thân màu trắng, phần cổ khoét sâu và áo bikini bên trong.

Trong lúc biểu diễn, BIBI quỳ xuống và kéo khóa phía trước bộ đồ đã ướt, để lộ phần áo bikini bên trong.

Sau đó, cô tiếp tục hát trong tư thế quỳ, xung quanh là các vũ công nam cởi trần. Nữ ca sĩ ngước lên chiếc micro được các vũ công cầm phía trên.

Các đoạn video ghi lại màn trình diễn của BIBI nhanh chóng lan truyền trên mạng, làm dấy lên tranh luận về những động tác vũ đạo mà một số khán giả cho là khiêu khích. Ảnh: Ảnh chụp màn hình từ Instagram waterbomb_official

Một số cư dân mạng cho rằng vũ đạo của BIBI mang tính gợi dục quá mức. Tuy nhiên, những người khác nhận định cô lựa chọn trang phục táo bạo nhằm khuấy động không khí và mang đến trải nghiệm giải trí cho khán giả.

Các đoạn video ghi lại màn trình diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng sau khi tài khoản Instagram chính thức của lễ hội đăng tải hình ảnh vào ngày 26/7. Điều này làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu vũ đạo của nữ ca sĩ có đi quá giới hạn hay không.

Một bộ phận khán giả bảo vệ BIBI, cho rằng màn trình diễn phù hợp với đặc trưng của Waterbomb - lễ hội âm nhạc mùa hè dành cho người trưởng thành, vốn nổi tiếng với trang phục phóng khoáng và những tiết mục biểu diễn táo bạo.

Họ cũng dành lời khen cho phong thái tự tin, mạnh mẽ trên sân khấu của ngôi sao R&B, cho rằng cô đã góp phần khuấy động bầu không khí lễ hội.

(Nguồn: The Straits Times)