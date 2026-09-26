Nữ ca sĩ đình đám tuổi 37 ngày càng cuốn hút, diện đồ táo bạo khoe đường cong, vóc dáng săn chắc

Tóc Tiên sinh năm 1989, là một trong những nữ ca sĩ có thời gian hoạt động nghệ thuật khá dài của Vbiz. Cô bước vào làng giải trí từ khi còn trẻ, từng được khán giả nhớ tới với mái tóc xoăn đặc trưng và hình ảnh trong sáng.

Sau thời gian du học tại Mỹ, Tóc Tiên trở về Việt Nam và có sự thay đổi lớn về hình ảnh. Nữ ca sĩ cắt tóc ngắn, chuyển sang phong cách hiện đại, cá tính hơn. Những ca khúc như Ngày Mai, Vũ điệu cồng chiêng, Có ai thương em như anh,... tiếp tục giúp cô duy trì tên tuổi trong làng nhạc.

Không chỉ âm nhạc, thời trang cũng dần trở thành một trong những dấu ấn dễ nhận biết của Tóc Tiên. Nữ ca sĩ không đóng khung bản thân trong một hình ảnh nhất định mà liên tục thử nghiệm những kiểu trang phục mới.

Tuổi 37 vẫn chuộng phong cách cá tính

Mới đây, Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự chú ý với bộ ảnh thời trang mới. Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục ren đen kết hợp áo phao oversized cùng tông màu. Sự đối lập giữa phom áo rộng và trang phục bên trong tạo nên tổng thể cá tính, hiện đại. Cô kết hợp mái tóc ngắn, kiểu trang điểm tông trầm và hạn chế phụ kiện.

Đây cũng là phong cách Tóc Tiên thường xuyên theo đuổi những năm gần đây. Trên sân khấu, nữ ca sĩ chuộng các thiết kế có phom dáng nổi bật, màu sắc mạnh hoặc những đường cắt hiện đại để thuận tiện cho việc trình diễn và thực hiện vũ đạo.

Trong một lần biểu diễn, cô lựa chọn set đồ màu đỏ với lớp lưới đính kim tuyến. Ở một sân khấu khác, nữ ca sĩ phối crop-top đen với quần jeans ống suông và sneaker, tạo hình ảnh trẻ trung, năng động.

Thời trang đời thường của Tóc Tiên cũng khá đa dạng. Crop-top, áo sơ mi, quần jeans, quần shorts hay chân váy thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của cô. Nữ ca sĩ từng kết hợp phong cách Y2K với cảm hứng cao bồi miền Tây hoặc diện nguyên set denim họa tiết monogram để tạo diện mạo khác biệt.

Khi đi nghỉ dưỡng, Tóc Tiên chuyển sang những trang phục thoải mái hơn như đồ bơi, bodysuit hay váy crochet. Điểm chung trong nhiều cách phối là cô thường tập trung vào phom dáng, chất liệu và một vài chi tiết nổi bật thay vì sử dụng quá nhiều phụ kiện cùng lúc.

Duy trì vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện

Bên cạnh thời trang, vóc dáng của Tóc Tiên cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm. Nữ ca sĩ duy trì thói quen vận động trong nhiều năm, kết hợp nhiều hình thức tập luyện khác nhau để tăng sức mạnh và sự dẻo dai.

Điều này đặc biệt cần thiết với công việc của một ca sĩ thường xuyên biểu diễn trên sân khấu. Những tiết mục vừa hát vừa thực hiện vũ đạo đòi hỏi thể lực và khả năng kiểm soát cơ thể tốt.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Tóc Tiên thường tập các bài với tạ, cardio và nhiều động tác tác động đến nhóm cơ trung tâm. Thay vì chỉ tập trung vào cân nặng, cô hướng tới hình thể khỏe khoắn và săn chắc.

Ở tuổi 37, nữ ca sĩ vẫn không ngại thay đổi hình ảnh. Từ mái tóc, cách trang điểm đến trang phục, Tóc Tiên thường xuyên thử nghiệm những lựa chọn mới nhưng vẫn giữ được nét cá tính đã trở thành dấu ấn riêng.

Sau nhiều năm kể từ thời điểm được biết đến với biệt danh “cô bé tóc xù”, hình ảnh hiện tại của Tóc Tiên đã thay đổi đáng kể. Từ cô ca sĩ tuổi teen với phong cách trong sáng, cô hiện theo đuổi hình ảnh trưởng thành, hiện đại và cá tính, đồng thời vẫn duy trì hoạt động âm nhạc ở tuổi 37.

Ảnh: FBNV