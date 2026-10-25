Nữ ca sĩ đăng ảnh gợi cảm, đáp trả gay gắt những bình luận khiếm nhã

Theo Thairath English, nữ ca sĩ dòng nhạc luk thung Lumyai Hai Thongkham một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Hiện cô đang hẹn hò với Krisada Wongkaew, biệt danh Captain Chang, cựu đội trưởng đội tuyển futsal quốc gia Thái Lan.

Thời gian gần đây, Lumyai thường đăng tải những bức ảnh gợi cảm do bạn trai chụp. Những hình ảnh này khiến một bộ phận cư dân mạng để lại bình luận gay gắt.

Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục đăng một bức ảnh đen trắng với phong cách quyến rũ lên trang Facebook cá nhân. Nhiều người hâm mộ thích thú, dành lời khen cho vẻ ngoài nóng bỏng của cô. Tuy nhiên, một số tài khoản vẫn để lại những lời lẽ công kích.

Đăng bức ảnh đen trắng với phong cách quyến rũ lên trang cá nhân, nữ ca sĩ bị chỉ trích. Ảnh: Thairath English

Không im lặng trước những bình luận này, Lumyai trực tiếp phản hồi bằng những câu trả lời sắc bén, khiến cuộc tranh luận càng thu hút sự chú ý. Một tài khoản bình luận: “Ghét cô”. Lumyai đáp lại ngắn gọn: “Ai hỏi?”

Một người khác ám chỉ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện video riêng tư của nữ ca sĩ bị phát tán, đồng thời thách cô đến nhà mình nếu điều đó xảy ra. Nữ ca sĩ phản hồi: “Tôi có thể đến giẫm lên miệng bạn không?”

Một tài khoản khác chỉ trích Lumyai không tôn trọng truyền thống Thái Lan, cho rằng đó là lý do cô không được yêu mến. Người này còn nói đã chặn cô nhiều lần nhưng các bài đăng vẫn xuất hiện.

Lumyai đáp trả rằng người này nên chặn đúng tài khoản Facebook thật của cô, thay vì chỉ chặn những tài khoản giả mạo. Cô cũng dùng lời lẽ gay gắt để phản ứng trước việc liên tục bị công kích.

Trước bình luận cho rằng những chuyện riêng tư trong phòng ngủ nên được giữ kín và dự đoán sẽ có video nhạy cảm bị rò rỉ, nữ ca sĩ trả lời rằng nếu thực sự có video như vậy, cô sẽ thông báo. Cô đồng thời nhắc nhở người dùng mạng cần phân biệt video thật với nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra hoặc video ghép mặt.

Một người khác tiếp tục so sánh Lumyai với một nữ nghệ sĩ khác và cho rằng cô không được yêu thích bằng người kia. Lumyai đáp lại ngắn gọn: “Đúng vậy, rõ chưa?”

Khi có người hỏi tại sao cô không đăng video để chứng minh, nữ ca sĩ trả lời bằng một câu mỉa mai: “Mơ giữa ban ngày đi, ông chú”.

Theo Thairath English, Lumyai thường xuyên nhận được những bình luận trái chiều liên quan đến các bức ảnh gợi cảm trên mạng xã hội. Trong khi người hâm mộ khen ngợi ngoại hình và phong cách của cô, một số người lại đưa ra những lời chỉ trích mang tính công kích cá nhân.