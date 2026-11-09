Nữ ca sĩ 'đại gia đất mỏ' không nhớ nổi mình có bao nhiêu căn nhà, 45 tuổi mới lấy chồng

Nhắc đến Hồ Quỳnh Hương, người ta không chỉ nhớ đến một giọng hát cao vút mà còn nghĩ đến hình ảnh một "nữ đại gia đất mỏ" thực thụ. Xuất phát từ một gia đình bình thường ở Hạ Long, cô đã vươn lên bằng chính tài năng và sự nhạy bén trong kinh doanh để xây dựng khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau khi kết hôn, Hồ Quỳnh Hương chọn cuộc sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình và hoạt động thiện nguyện. Ảnh FBNV

Hồ Quỳnh Hương hiện sở hữu hệ thống bất động sản trải dài từ Bắc chí Nam. Cô có biệt thự sang trọng ở Hà Nội, căn nhà vườn tại Quảng Ninh - nơi nghỉ dưỡng mỗi khi trở về quê hương, và đặc biệt là căn biệt thự rộng hơn 600m2 tại TP.HCM được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại, phủ kín cây xanh và nội thất cao cấp. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng Đình Bảo tại Bình Châu (Vũng Tàu cũ) do cô đầu tư cũng là điểm đến yêu thích của nhiều người yêu lối sống chậm và cân bằng.

Nữ ca sĩ tiết lộ bản thân có sở thích mua nhà, đất từ khi còn trẻ. Cô cho biết mỗi khi nhận được cát-xê đi hát, mình thường dành tiền để đầu tư bất động sản. Thậm chí, có thời điểm chưa đủ tiền, cô còn vay ngân hàng để mua đất. Nhờ mua vào lúc giá còn thấp và bán ra khi thị trường tăng giá, nữ ca sĩ có thêm nguồn tích lũy đáng kể.

Điều khiến nhiều người chú ý là khi được hỏi có nhớ mình sở hữu bao nhiêu căn nhà, mảnh đất hay không, Hồ Quỳnh Hương thừa nhận từng mua nhiều đến mức không nhớ hết. Cô kể có những bất động sản mua xong cũng không rõ để làm gì, bởi thời trẻ chỉ thích có nhiều nhà, nhiều đất.

Không chỉ đầu tư vào nhà đất, Hồ Quỳnh Hương còn từng nổi tiếng là "tay chơi kim cương" có tiếng trong giới showbiz. Cô tiết lộ từng sở hữu nhiều món trang sức quý hiếm, có chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết hiện nay cô không còn quá đặt nặng vật chất.

Hồ Quỳnh Hương còn chuyển hướng sang kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực thực phẩm và ẩm thực chay. Có giai đoạn, cô giảm hoạt động biểu diễn để tập trung cho công việc riêng, đồng thời theo đuổi lối sống ăn chay và thiền định. Nữ ca sĩ từng chia sẻ về sự thay đổi trong quan niệm sống sau thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô cho biết việc ăn chay giúp bản thân cảm thấy khỏe mạnh, vui vẻ và thanh thản hơn.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hồ Quỳnh Hương còn sớm quan tâm đến việc tích lũy tài sản. Ảnh: FBNV

Hồ Quỳnh Hương thừa nhận từng mua nhiều đến mức không nhớ hết. Ảnh: FBNV

Trái ngược với sự nghiệp và công việc kinh doanh được nhiều người biết đến, chuyện tình cảm của Hồ Quỳnh Hương lại khá kín tiếng. Tháng 5/2025, ở tuổi 45, nữ ca sĩ tổ chức hôn lễ với doanh nhân Hoàng Công Thành tại đảo Rều, Quảng Ninh. Theo chia sẻ của cả hai, họ đã quen biết nhau khoảng 9 năm, từ tình bạn và mối quan hệ đối tác làm ăn dần nảy sinh tình cảm, sau đó có 5 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà.

Chồng cô hơn nữ ca sĩ 2 tuổi, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và có chung sở thích ăn chay, gần gũi thiên nhiên. Đáng chú ý, trong ngày trọng đại, Hồ Quỳnh Hương lần đầu công khai vợ chồng đã có con trai tên thân mật là Táo, sinh năm 2023.

Trước đó, nữ ca sĩ giữ kín thông tin mang thai và sinh con nên việc cô xuất hiện cùng chồng và con nhỏ trong lễ cưới khiến nhiều khán giả bất ngờ. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại quê nhà với khoảng 150 khách mời là người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Sau khi kết hôn, Hồ Quỳnh Hương chọn cuộc sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình và hoạt động thiện nguyện. Cô vẫn duy trì thói quen ăn chay, tập yoga, thiền định, và thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh bình yên trong căn biệt thự ngập tràn nắng gió ở TP.HCM.

Chồng cô hơn nữ ca sĩ 2 tuổi, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí và có chung sở thích ăn chay, gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FBNV

Hồ Quỳnh Hương, sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh, được biết đến qua các album: Vào đời (2003), Ngày dịu dàng (2004), Sao tình yêu (2005), Non-Stop (2007), Diamond Noir (2007), Năng lượng (2009), Anh (2010). Ca sĩ có nhiều bản hit như: Anh, Có nhau trọn đời, Honey, Bức thư tình thứ hai, Vũ điệu hoang dã. Năm 2013, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hồ Quỳnh Hương từng tổ chức concert Sắc màu (2011) - liveshow được xem là đỉnh cao sự nghiệp của cô.