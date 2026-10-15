Nữ ca sĩ cưới cùng lúc 2 người đàn ông: Cả 3 nói gì về cảm xúc khi muốn gần nhau?

Theo South China Morning Post (SCMP), Dujduan Ketsaro, 37 tuổi, từng hoạt động với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ độc lập, trở thành tâm điểm chú ý sau khi tổ chức hôn lễ với hai người đàn ông trong cùng một buổi lễ tại huyện Prakhon Chai, tỉnh Buriram, vùng Đông Bắc Thái Lan.

Hai chú rể là Roman, một cựu cảnh sát người Áo đã chung sống với Dujduan suốt 5 năm, và Macky, một cảnh sát đang công tác, đồng thời là bạn thân của Roman.

Mối quan hệ đặc biệt này bắt đầu khi Macky đến Thái Lan du lịch và nảy sinh tình cảm với Dujduan. Thay vì để sự việc dẫn đến mâu thuẫn, cả ba đã thẳng thắn trò chuyện về cảm xúc của mình, cùng tìm cách giải quyết và đi đến thống nhất.

Sau khoảng một năm, họ quyết định tổ chức đám cưới, chính thức đánh dấu mối quan hệ giữa ba người.

Ảnh: SCMP

Trước sự chú ý của khách mời, Dujduan tỏ ra khá thoải mái. Cô hài hước nói rằng nếu chỉ cưới một người đàn ông thì chẳng ai nhớ đến mình, nhưng cưới hai người cùng lúc thì chắc chắn sẽ khiến mọi người nhớ mãi.

Đám cưới diễn ra giản dị, với sự tham dự của người thân, bạn bè và những người sống trong khu vực. Cả ba cùng thực hiện các nghi thức chúc phúc truyền thống của Thái Lan, trong đó có nghi lễ buộc chỉ cổ tay.

Sau buổi lễ, hai chú rể còn khoác tay nhau rồi cùng nhảy xuống một chiếc ao gần đó để ăn mừng. Hình ảnh này càng khiến đám cưới trở nên đặc biệt, bởi hai người đàn ông không chỉ cùng yêu một phụ nữ mà còn duy trì tình bạn thân thiết.

Được mẹ ruột ủng hộ sau nhiều năm vất vả

Trước khi đến với hai người đàn ông người Áo, Dujduan từng kết hôn với một người đàn ông Thái Lan và có ba con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên không diễn ra suôn sẻ.

Sự nghiệp ca hát cũng không đạt được thành công như mong đợi. Để trang trải cuộc sống và chăm lo cho cha mẹ, các con cùng hai cháu ngoại, cô từng phải đến Pattaya làm việc.

Tại đây, Dujduan gặp Roman khi người đàn ông này đến Thái Lan du lịch. Hai người nảy sinh tình cảm, sau đó chung sống với nhau như vợ chồng trong 5 năm.

Khi Macky, bạn thân của Roman, xuất hiện và cũng dành tình cảm cho cô, cả ba đã lựa chọn đối thoại cởi mở thay vì che giấu mối quan hệ. Theo thông tin được báo chí Thái Lan đăng tải, Dujduan đã trao đổi với cha mẹ và các con trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Những người thân của cô đều chấp nhận lựa chọn này.

Mẹ của Dujduan, 61 tuổi, cho biết bà đã chứng kiến con gái trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, điều bà mong muốn nhất là con gái được hạnh phúc và được chăm sóc chu đáo.

Gia đình không đặt nặng chuyện sính lễ, mà hy vọng ba người có thể sống với nhau bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu.

Theo Khaosod English, mỗi chú rể dự kiến trao cho gia đình cô dâu 1 triệu baht Thái Lan tiền sính lễ. Tuy nhiên, với mẹ của Dujduan, điều quan trọng không nằm ở số tiền mà là cuộc sống lâu dài của con gái.

Đám cưới khác thường nhưng không có giá trị pháp lý như hôn nhân ba người

Đám cưới của Dujduan nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi mô hình quan hệ khác với quan niệm hôn nhân phổ biến. Tuy nhiên, sự kiện này cũng cần được nhìn nhận trên phương diện pháp lý.

Theo các thông tin báo chí về vụ việc, pháp luật Thái Lan không công nhận hôn nhân đa phối theo hình thức một người đồng thời có hai người chồng hợp pháp. Vì vậy, buổi lễ của Dujduan và hai người đàn ông mang ý nghĩa cá nhân, văn hóa và tinh thần, không đồng nghĩa với việc cả ba được công nhận là vợ chồng hợp pháp trong cùng một cuộc hôn nhân.

Thị trưởng địa phương Thian-iew Lueangdechanurak cho biết ông từng tham dự nhiều đám cưới nhưng chưa chứng kiến trường hợp một phụ nữ Thái Lan tổ chức lễ cưới cùng lúc với hai chú rể như vậy. Ông gửi lời chúc phúc và mong cả ba có cuộc sống lâu dài, hạnh phúc.