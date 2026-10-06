Nữ ca sĩ chăm đi hát quán bar, kiếm được 1.900 tỷ đồng rồi mất sạch sau ly hôn chồng đại gia

Sáng 5/10, Fnnews đưa tin nữ ca sĩ Kim Yeon Ja xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình *You Quiz on the Block* của đài tvN.

Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ về hành trình sự nghiệp và cuộc hôn nhân với doanh nhân Kim Ho Sik, đồng thời nhắc lại biến cố tài chính khiến bà phải trở về Hàn Quốc sau khi ly hôn với hai bàn tay trắng.

Kim Yeon Ja từng trải qua những năm tháng khó khăn khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật. Năm 15 tuổi, bà một mình lên Seoul tìm kiếm cơ hội. Sau khi không vượt qua một cuộc thi tuyển chọn, nữ ca sĩ phải làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, trong đó có làm việc tại xưởng sản xuất và biểu diễn tại các sân khấu, quán bar vào ban đêm.

Nhớ lại quãng thời gian này, Kim Yeon Ja cho biết ban ngày bà làm việc tại xưởng, tối đến đi hát. Có nhạc sĩ cảm thông với hoàn cảnh của bà nên giới thiệu bà đến các sân khấu đêm. Vì chưa đủ tuổi, nữ ca sĩ từng phải khai gian tuổi để được biểu diễn.

“Chưa có tên tuổi, tôi thường hát khi quán bar vắng khách. Sau khi biểu diễn xong, tôi bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà, sáng hôm sau lại đến xưởng làm việc”, Kim Yeon Ja chia sẻ. Theo nữ ca sĩ, cuộc sống như vậy kéo dài khoảng 4 năm.

Sau đó, Kim Yeon Ja sang Nhật Bản phát triển sự nghiệp. Những ngày đầu không thuận lợi, nhưng bà vẫn tích góp được một khoản tiền và gửi về cho gia đình. Mẹ nữ ca sĩ cũng chắt chiu số tiền con gái gửi về, giúp gia đình có điều kiện mua một căn nhà tập thể.

Trở về Hàn Quốc sau thời gian hoạt động tại Nhật, Kim Yeon Ja dần tạo dựng tên tuổi nhờ những album thành công. Sau đó, bà tiếp tục sang Nhật và hoạt động tại thị trường này khoảng 20 năm, đồng thời xuất hiện trên nhiều sân khấu quốc tế.

Trong thời kỳ sự nghiệp phát triển, Kim Yeon Ja kết hôn với doanh nhân Kim Ho Sik. Ông Kim cũng đảm nhận vai trò đại diện công ty quản lý của nữ ca sĩ.

Theo chia sẻ của Kim Yeon Ja, trong thời gian chung sống, bà gần như không trực tiếp quản lý vấn đề tài chính. Toàn bộ chi phí hoạt động và thù lao từ công việc ca hát đều do chồng cũ phụ trách.

Nữ ca sĩ cho biết bản thân không có thói quen kiểm tra thu nhập hay số tiền mình kiếm được. Sau nhiều năm hoạt động, bà ước tính đã tích lũy khoảng 10 tỷ won. Tuy nhiên, khi tiến hành ly hôn, Kim Yeon Ja không thể nhận lại khoản tiền này và trở về Hàn Quốc trong tình trạng gần như không còn tài sản.

“Lúc đó, tôi không tính toán chuyện tiền bạc mà chỉ tập trung vào việc ca hát. Tôi chưa từng hỏi mình kiếm được bao nhiêu hay đang có bao nhiêu tiền”, nữ ca sĩ kể lại.

Theo lời Kim Yeon Ja, bà từng dự định mang số tiền tích lũy về Hàn Quốc sau khi ly hôn. Tuy nhiên, chồng cũ nói rằng không còn tiền và bản thân cũng đã trắng tay, khiến bà cuối cùng rời đi mà không nhận được khoản tiền như mong muốn.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Kim Yeon Ja tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Bà hợp tác với nhạc sĩ Yoon Il Sang và cho ra mắt ca khúc Amor Fati.

Ca khúc sau đó trở thành một trong những bản hit nổi bật trong sự nghiệp của Kim Yeon Ja, giúp bà tạo dựng lại vị thế và bước vào một giai đoạn thành công mới.

Câu chuyện được Kim Yeon Ja chia sẻ trên truyền hình thu hút sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc, đặc biệt là những tiết lộ về quãng thời gian khó khăn khi khởi nghiệp và biến cố tài chính sau cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm.