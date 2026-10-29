Nữ ca sĩ 33 tuổi đã thay thế Hoàng Thùy Linh

Từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội quốc tế với See Tình, Hoàng Thùy Linh đã góp phần đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Sau nhiều năm, một ca khúc Việt khác bất ngờ tạo được sức lan tỏa trên các nền tảng video ngắn, thậm chí thu hút sự hưởng ứng của nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop TWICE.

Hoàng Thùy Linh từng tạo nên cơn sốt toàn cầu với See tình.

Khi See Tình trở thành hiện tượng trên TikTok, ca khúc của Hoàng Thùy Linh nhanh chóng vượt khỏi phạm vi thị trường Việt Nam. Giai điệu bắt tai, phần phối khí mang màu sắc disco kết hợp chất liệu dân gian cùng những động tác vũ đạo dễ thực hiện đã giúp bài hát lan truyền rộng rãi tại nhiều quốc gia.

Không chỉ khán giả châu Á, nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng quốc tế cũng tham gia các thử thách vũ đạo trên nền nhạc See Tình. Những video sử dụng ca khúc liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, đưa giai điệu tiếng Việt đến với những người vốn không thường xuyên nghe nhạc Việt Nam.

Thành công của See Tình trở thành một dấu mốc đáng chú ý đối với nhạc Việt trong thời đại nền tảng số. Ca khúc cho thấy một sản phẩm không nhất thiết phải được phát hành bằng ngôn ngữ quốc tế hay quảng bá quy mô lớn ở nước ngoài mới có thể tạo ra sức hút xuyên biên giới.

Trong nhiều năm, khi nhắc đến những ca khúc Việt từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội quốc tế, See Tình vẫn là một trong những cái tên được nhớ đến đầu tiên. Tuy nhiên, sức nóng của các trào lưu trực tuyến luôn thay đổi, mở ra cơ hội để những sản phẩm khác tiếp tục tạo dấu ấn.

See tình của Hoàng Thùy Linh nổi tiếng đến mức nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới cũng đu trend.

Gần đây, trào lưu mang tên "Low cortisol dance" thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng quốc tế. Khác với những thử thách vũ đạo đòi hỏi động tác mạnh và tốc độ cao, xu hướng này tập trung vào những chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển, tạo cảm giác thư giãn cho người tham gia.

Tên gọi của trào lưu bắt nguồn từ cortisol, hormone thường được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về phản ứng căng thẳng. Trong bối cảnh những nội dung liên quan đến sức khỏe tinh thần ngày càng phổ biến, các video có nhịp điệu chậm rãi, mang lại cảm giác dễ chịu cũng nhanh chóng thu hút người dùng mạng xã hội.

Đáng chú ý, ca khúc được sử dụng làm nhạc nền cho trào lưu này là Ai đưa em về, sản phẩm của TIA Hải Châu và Lê Thiện Hiếu. Việc bài hát xuất hiện trong một xu hướng được cộng đồng mạng quốc tế hưởng ứng đã tạo thêm cơ hội để âm nhạc Việt tiếp cận những nhóm khán giả mới.

Nối tiếp See tình, Ai đưa em về là ca khúc nhạc Việt tiếp theo gây sốt toàn cầu.

Sức hút của ca khúc càng được chú ý khi TWICE tham gia trào lưu trên nền nhạc Ai đưa em về. Sự góp mặt của nhóm nhạc nữ đình đám Kpop khiến bài hát được nhiều người hâm mộ quan tâm, đồng thời gợi nhắc cách See Tình từng lan tỏa mạnh mẽ nhờ những video vũ đạo của nghệ sĩ nổi tiếng.

Với độ nhận diện quốc tế của TWICE, động thái này mang đến cho Ai đưa em về thêm một cơ hội tiếp cận khán giả bên ngoài Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho sức ảnh hưởng của văn hóa thần tượng trong việc đưa một ca khúc đến gần hơn với công chúng thông qua các nền tảng video ngắn.

Nhóm nhạc hàng đầu Kpop là TWICE mới đây đã gia nhập trend Ai đưa em về.

Điểm thú vị giữa See Tình và Ai đưa em về nằm ở cách hai ca khúc tiếp cận khán giả quốc tế. Nếu sản phẩm của Hoàng Thùy Linh gây ấn tượng với giai điệu sôi động và những động tác vũ đạo bắt mắt, ca khúc của TIA Hải Châu và Lê Thiện Hiếu lại được chú ý trong một trào lưu có tiết tấu nhẹ nhàng hơn.

Dù mang màu sắc khác biệt, cả hai đều cho thấy mạng xã hội có thể trở thành cầu nối quan trọng giữa âm nhạc Việt Nam và khán giả quốc tế. Một bài hát có thể được phát hành từ lâu nhưng vẫn tìm thấy cơ hội lan tỏa mới khi xuất hiện đúng thời điểm trong một xu hướng được cộng đồng mạng hưởng ứng.

Đáng chú ý, sự quan tâm dành cho Ai đưa em về còn giúp công chúng chú ý hơn đến TIA Hải Châu, nữ ca sĩ từng được biết đến qua nhiều hoạt động âm nhạc. Việc ca khúc của cô cùng Lê Thiện Hiếu được sử dụng trong trào lưu quốc tế và nhận được sự hưởng ứng từ TWICE tạo thêm một dấu ấn đáng nhớ cho hành trình hoạt động nghệ thuật của hai nghệ sĩ.

Tất nhiên, để khẳng định Ai đưa em về đã đạt đến quy mô thành công tương đương See Tình, vẫn cần thêm những dữ liệu cụ thể về lượt sử dụng âm thanh, lượng xem và mức độ phổ biến tại các thị trường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ca khúc trong một trào lưu quốc tế đã cho thấy nhạc Việt vẫn có cơ hội tạo ra những bất ngờ mới.

TIA Hải Châu là nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Ai đưa em về.

Sau cơn sốt See Tình của Hoàng Thùy Linh, khán giả có thêm một ca khúc Việt để theo dõi trên đường đua mạng xã hội toàn cầu. Và nếu tiếp tục được lan tỏa, Ai đưa em về hoàn toàn có thể trở thành một trong những trường hợp đáng chú ý tiếp theo của nhạc Việt trong kỷ nguyên video ngắn.