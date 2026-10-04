Nữ ca sĩ 27 tuổi gây tranh cãi vì tương tác thân mật với nam sinh trên sân khấu

Ngày 4/10, Daum đưa tin Dayoung, thành viên nhóm WJSN, nhận nhiều phản ứng trái chiều sau màn tương tác với một nam sinh tại lễ hội Đại học Hanyang.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, trong lúc biểu diễn, Dayoung rời sân khấu và tiến đến khu vực khán giả. Nữ ca sĩ dừng lại trước một nam sinh đang ngồi trên ghế rồi thực hiện màn giao lưu trực tiếp ngay tại đây.

Màn tương tác được cho là quá mức của Dayoung với nam sinh. Ảnh: Sinchew

Đáng chú ý, Dayoung ngồi xuống phần ghế gần đầu gối nam sinh và tiếp tục hát ở khoảng cách rất gần. Nam sinh sau đó đặt tay lên bụng nữ ca sĩ để hưởng ứng tiết mục. Do Dayoung mặc áo crop top, bàn tay của nam sinh chạm trực tiếp vào vùng da hở của cô.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên các cộng đồng trực tuyến và thu hút nhiều bình luận.

Đoạn video được lan truyền (Sinchew):

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng đây chỉ là hình thức tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ trong một tiết mục biểu diễn, không đáng để tranh cãi. Tuy nhiên, một số người lại nhận xét hành động giữa 2 người khá thân mật và cho rằng cách giao lưu này có phần quá mức trong khuôn khổ lễ hội đại học.

Hiện Dayoung chưa đưa ra phản hồi về những tranh luận liên quan đến màn trình diễn.

Dayoung, tên thật Lim Dayoung, sinh năm 1999 tại Jeju, ra mắt cùng WJSN vào năm 2016. Nữ ca sĩ đảm nhận vị trí giọng ca chính của nhóm và được biết đến với hình ảnh năng động, hoạt bát. Bên cạnh âm nhạc, cô còn tham gia các chương trình truyền hình và hoạt động solo.

Dayoung sở hữu sắc vóc quyến rũ. Ảnh: IGNV