Nữ BTV, MC từng dẫn Đường lên đỉnh Olympia giờ là mẹ đơn thân ở biệt thự sang, giàu cỡ nào?

MC Diệp Chi (sinh năm 1986) là một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam, được khán giả yêu mến bởi lối dẫn duyên dáng cùng thành tích học tập ấn tượng.

Bén duyên với truyền hình từ khi làm MC cho chương trình Rung chuông vàng, sau đó, Diệp Chi được rất nhiều khán giả yêu mến khi làm đạo diễn của Điều ước thứ 7. Tiếp đó, cô cũng gây ấn tượng khi dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia, nơi Diệp Chi đảm nhận vai trò MC trong 5 mùa liên tiếp, từ năm 2016 đến 2021.

MC Diệp Chi nổi tiếng với khán giả qua chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".

Hiện tại, nữ MC chuyển hướng sang công việc đạo diễn, biên tập và tham gia sản xuất nhiều chương trình truyền hình. Ở tuổi 40, Diệp Chi đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên con gái. Là mẹ đơn thân, cô một mình chăm sóc và đồng hành cùng con trong cuộc sống thường ngày. Hai mẹ con hiện sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội rộng khoảng 127m². Không gian sống được nữ MC chăm chút theo phong cách thanh lịch, ấm cúng, với cách bài trí gọn gàng và nhiều dấu ấn cá nhân.

Căn hộ của MC Diệp Chi tại Hà Nội gây ấn tượng với phong cách hiện đại, thanh lịch, được điểm xuyết một vài nét tân cổ điển đầy tinh tế. Không gian không quá cầu kỳ nhưng từng khu vực đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ cách lựa chọn nội thất, phối màu đến bố trí ánh sáng và các món đồ trang trí. Tổng thể vì thế vừa sang trọng, chỉn chu nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, gần gũi. Phòng khách rộng rãi là một trong những khu vực nổi bật của căn hộ, được đặt ngay cạnh ban công với hệ cửa kính lớn mở ra khoảng thoáng đãng bên ngoài. Những ô cửa rộng giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào nhà, đồng thời tạo sự kết nối với không gian bên ngoài, khiến phòng khách luôn có cảm giác sáng thoáng và rộng mở. Bên cạnh đó, cách sắp xếp nội thất hợp lý cùng những chi tiết trang trí mang dấu ấn riêng cũng góp phần thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của nữ MC.

Nữ MC rất chịu khó chăm chút cho không gian sống. Căn nhà 2 mẹ con đang sinh sống do tự tay cô decor từ A đến Z.

Căn hộ của MC Diệp Chi được chăm chút khá kỹ, từ những món nội thất lớn đến các thiết bị sử dụng hằng ngày. Máy lọc không khí, điều hòa âm trần hay hệ thống đèn trên trần đều được lựa chọn và bố trí khéo léo, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vừa giữ được vẻ đẹp gọn gàng cho căn nhà. Trên nền nội thất thanh lịch, nữ MC tạo thêm sức sống bằng những bình hoa tươi, chậu cây xanh cùng loạt món đồ trang trí mang tính nghệ thuật và các bức tranh treo tường. Nhờ vậy, gần như góc nào trong căn hộ cũng có thể trở thành một background đẹp mắt, đủ để nữ MC thoải mái lưu lại những khoảnh khắc đời thường ngay tại nhà.

Góc bếp và bàn ăn trong căn hộ được dành một khoảng diện tích tương đối rộng, nổi bật với gam trắng sáng, mang lại cảm giác sạch sẽ và hài hòa với tổng thể. Khu vực này được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng sự tiện nghi nhưng không vì thế mà thiếu đi những điểm nhấn về thẩm mỹ. Các thiết bị, vật dụng nấu nướng được sắp xếp gọn gàng, khoa học, giúp căn bếp luôn giữ được sự thoáng đãng, ngăn nắp. Đặc biệt, nữ MC khéo léo bố trí thêm một chiếc gương tròn trên tường cùng hệ đèn trang trí, tạo điểm nhấn mềm mại giữa những đường nét hiện đại, đồng thời khiến khu vực bếp - bàn ăn trở nên sinh động hơn.

Phòng ngủ của con gái được MC Diệp Chi chăm chút theo tông hồng - trắng ngọt ngào, tạo cảm giác nhẹ nhàng và đáng yêu. Các khu vực như giường ngủ, góc học tập đều được bố trí hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vừa giữ cho căn phòng luôn gọn gàng. Điểm cộng của căn phòng là hệ cửa sổ kính lớn, giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào và khiến không gian thêm thoáng đãng. Phần bệ cửa sổ cũng được tận dụng khéo léo thành một góc ngồi nghỉ nhỏ xinh, có thể đọc sách, thư giãn hoặc đơn giản là ngồi ngắm cảnh bên ngoài.

Tuy nhiên nếu theo dõi Diệp Chi, hẳn nhiều người đã nhận ra rằng cô chính là một trong những “đại gia ngầm” ở VTV. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là căn nhà vừa to vừa đẹp như khách sạn 5 sao và BST túi hiệu xịn xò.

MC Diệp Chi cũng là tay chơi hàng hiệu sành điệu: Xách toàn túi Hermès, Chanel...

Về khoản túi xách, mới đây Diệp Chi vô tình khoe chiếc túi Hermès Kelly màu nâu vàng thời thượng, có kích thước khá to. Ngoài ra, cô còn trang trí thêm bằng mẫu charm Rodeo cũng đình đám không kém.

Để tậu chiếc túi danh tiếng này, nữ MC sẽ phải bỏ ra khoảng 15.000 - 18.000 USD (340 - 430 triệu VNĐ). Bên cạnh đó, mẫu charm hình chú ngựa được làm bằng da cừu cao cấp cũng có mức giá "khủng" lên tới 2.000 USD (45 triệu VNĐ).

Ngoài Hermès Kelly, MC Diệp Chi còn sở hữu một chiếc túi Hermès Birkin có giá dao động từ 11.000 - 20.000 USD (250 - 450 triệu VNĐ) tùy theo màu sắc và kích cỡ.

Chanel cũng là 1 thương hiệu được Diệp Chi ưa thích. Cô có đến 2 chiếc túi này và mỗi cái có giá khoảng 10.000 - 12.000 USD (230 - 320 triệu VNĐ). Sương sương vậy thôi mà cũng đủ thấy tiền tỷ đang bày ra trước mặt rồi nhỉ?

MC Diệp Chi còn có cuộc sống làm mẹ đơn thân bình yên bên con gái nhỏ. Trên trang cá nhân, MC Diệp Chi tự hào khoe cô con gái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang của mình. Dù không còn lên sóng nhiều như trước đây nhưng MC Diệp Chi vẫn là một gương mặt nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Ở tuổi U40, cô có cuộc sống bình yên, vui vẻ.