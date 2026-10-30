Nữ blogger du lịch 24 tuổi tử vong thương tâm, bài đăng cuối cùng khiến nhiều người xót xa

Một nữ blogger du lịch nổi tiếng người Pháp đã tử vong do đuối nước trong chuyến đi đến Nicaragua, sau khi chiếc xe bán tải chở cô cùng hai cô gái khác bị dòng nước lũ cuốn trôi. Sự việc xảy ra khi cả nhóm tìm cách vượt qua một con sông đang dâng cao do mưa lớn.

Nạn nhân là Emma Marie Laurent, 24 tuổi, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “your barefoot bff”, có nghĩa là “người bạn thân đi chân đất của bạn”. Cô là một trong ba phụ nữ thiệt mạng trong vụ tai nạn thương tâm.

Hai nạn nhân còn lại được xác định là Noë Lina Luscher, 20 tuổi, du khách người Thụy Sĩ, và Karen Nahomi López Montano, 19 tuổi, người Nicaragua.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khi cả nhóm di chuyển qua khu vực cộng đồng El Manzano, nơi mưa lớn khiến mực nước sông Nahualapa dâng cao và dòng chảy trở nên nguy hiểm.

Tài xế chiếc Toyota Hilux được xác định là Martin Gerardo García Girón, quốc tịch Mexico. Trước khi cho xe vượt sông, người này đã xuống kiểm tra mực nước. Tuy nhiên, khi chiếc xe đi được khoảng nửa quãng đường, dòng nước chảy xiết bất ngờ cuốn bổng phương tiện rồi lật úp.

Tài xế may mắn thoát ra ngoài và được cho là người duy nhất sống sót trong vụ việc.

“Họ đã sang sông vào thời điểm lẽ ra không nên sang”, bà Rosario Murillo, Đồng Tổng thống Nicaragua, cho biết. Bà cảnh báo các dòng sông có thể trở nên đặc biệt nguy hiểm khi nước dâng cao, bởi dòng chảy tưởng chừng yên ả có thể bất ngờ chuyển thành lũ dữ, gây ra những hậu quả đau lòng.

Thảm kịch được cho là xảy ra vào khoảng 1h ngày 9/10. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân và diễn biến cụ thể của vụ tai nạn.

Emma là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng du lịch trên Instagram, nơi cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh và video ghi lại những chuyến đi, trải nghiệm khám phá thiên nhiên cùng những khoảnh khắc đời thường.

Bài đăng cuối cùng của cô được thực hiện trong chuyến đi đến Bồ Đào Nha, khoảng một tuần trước khi qua đời. Trong bài viết, Emma chia sẻ những suy ngẫm về hành trình cuộc sống và vẻ đẹp của những điều bình dị xung quanh.

Sau khi thông tin Emma qua đời được chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã để lại lời chia buồn dưới các bức ảnh và video của cô, kèm theo những biểu tượng trái tim để tưởng nhớ nữ blogger trẻ.

“Hãy nghỉ ngơi như trong một giấc ngủ nghìn thu... Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia đình trước mất mát lớn này”, một tài khoản viết.

Sự ra đi đột ngột của Emma ở tuổi 24 khiến nhiều người tiếc thương, đặc biệt là những người từng theo dõi hành trình khám phá thế giới và những thông điệp tích cực mà cô chia sẻ trên mạng xã hội.