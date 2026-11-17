Tối 17/11, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026. Dự chương trình có anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Lễ tuyên dương diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Xuân Tùng

Phép thử từ công tác Đoàn – Hội

Là 1 trong số 30 gương được tuyên dương, chị Nguyễn Thị Ngọc Dung – Bí thư Chi bộ sinh viên số 2, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị (Trường Đại học Luật Hà Nội) nổi bật với hành trình song hành giữa bục giảng và phong trào sinh viên.

Với chị Dung, được tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” là dấu mốc trưởng thành đặc biệt; là dịp nhìn lại những nỗ lực trên hành trình nghề giáo và những bài học quý giá từ đồng nghiệp, những nhiệm vụ được giao và sinh viên của mình.

Chị Dung chia sẻ, mỗi người thầy có một cơ duyên riêng đến với bục giảng, nhưng đều chung khát vọng giúp học trò trưởng thành và vững vàng hơn. Khát vọng ấy bắt đầu từ những điều giản dị, một bài giảng được chuẩn bị tâm huyết hơn, truyền đạt gần gũi hơn và sự kiên nhẫn lắng nghe, đồng hành với sinh viên.

Hạnh phúc của người làm nghề giáo đôi khi chỉ là khoảnh khắc thấy một sinh viên từng rụt rè nay tự tin bày tỏ chính kiến, suy nghĩ sâu sắc và sống có trách nhiệm hơn. Những đổi thay nhỏ bé ấy chính là phần thưởng quý giá nhất để chúng tôi thêm yêu nghề", chị Dung nói.

Nhà giáo trẻ tiêu biểu Nguyễn Thị Ngọc Dung. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Dung cũng bộc bạch, nghề giáo là lựa chọn bằng tình yêu, còn công tác Đoàn, Hội lại đến với chị từ cơ duyên đặc biệt. Trước khi trở thành thủ lĩnh phong trào, chị vốn quen với giáo án hơn là tổ chức sự kiện cho sinh viên. Ngày nhận nhiệm vụ, bên cạnh vinh dự là không ít bỡ ngỡ, âu lo.

Chị từng trăn trở liệu mình có làm tốt công việc còn mới mẻ ấy, làm sao để vừa tròn vai giảng viên, vừa cùng tập thể xây dựng hoạt động ý nghĩa. Nhưng rồi chị tự nhủ: “nếu người thầy luôn mong muốn học trò dám thử sức, dám bước ra khỏi vùng an toàn để trưởng thành, thì chính bản thân mình cũng cần có đủ quyết tâm để đón nhận những thử thách mới”.

Chị Dung bắt đầu học hỏi từ đồng nghiệp, thực tiễn, những góp ý sau mỗi chương trình và đặc biệt từ chính sinh viên. Có giai đoạn lịch giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động phong trào nối tiếp nhau dày đặc. Nhiều buổi tối chị dành cho bài giảng, cuối tuần lại đồng hành cùng sinh viên, điều chỉnh ý tưởng nhiều lần để chương trình trọn vẹn hơn.

Những trải nghiệm ấy rèn cho chị cách lắng nghe, phối hợp và tin vào sức mạnh tập thể. Thành quả kết trái khi công tác Đoàn, Hội nhà trường ngày càng khởi sắc. Năm học 2025 - 2026, Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội vinh dự nhận Cờ thi đua cấp Thành phố cùng 32 bằng khen cấp Trung ương và Thành phố dành cho tập thể, cá nhân xuất sắc.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung được tuyên dương, khen thưởng tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

"Không phải lúc nào ta cũng bắt đầu nhiệm vụ mới với đủ kinh nghiệm và sự tự tin. Nhưng nếu có trách nhiệm, tinh thần học hỏi và người đồng hành, chúng ta có thể vượt qua giới hạn của chính mình", chị Dung nói.

Đi qua bỡ ngỡ ban đầu, chị Dung nhận ra giảng dạy và công tác Đoàn, Hội bổ trợ cho nhau tự nhiên.

“Giảng đường cho tôi cơ hội truyền đạt tri thức, công tác Đoàn, Hội giúp tôi đến gần hơn với đời sống, tâm tư và những khát vọng của sinh viên. Công việc giảng dạy đòi hỏi sự chuẩn mực, kiên trì và không ngừng đổi mới, hoạt động Đoàn, Hội lại rèn luyện cho tôi khả năng tổ chức, kết nối, lắng nghe và tinh thần trách nhiệm. Hơn hết, cả hai hành trình ấy đều gặp nhau ở một điểm chung là tình yêu dành cho thế hệ trẻ và mong muốn góp phần vào sự trưởng thành của các em”, chị nói.

Tiếp nối truyền thống hiếu học và khát vọng cống hiến

Anh Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong không gian giàu ý nghĩa của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chương trình tôn vinh những người thầy, người cô của thế hệ mới tiếp nối truyền thống hiếu học của cha ông bằng tri thức, sức trẻ, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến. Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai của nền giáo dục Thủ đô và đất nước.

Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Việt, từ 152 hồ sơ giới thiệu đề cử, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã lựa chọn 30 nhà giáo trẻ xuất sắc để tuyên dương. Trong đó, có 2 giáo viên Mầm non, 5 giáo viên Tiểu học, 8 giáo viên Trung học cơ sở, 4 giáo viên Trung học phổ thông và 11 giảng viên đại học.

“Mỗi thầy giáo, cô giáo được vinh danh là một câu chuyện đẹp về tình yêu nghề, tinh thần vượt khó, sự tận tâm và khát vọng đổi mới… Điều đáng quý ở các thầy cô, không chỉ là những thành tích đã đạt được, mà còn là những giá trị tốt đẹp đang từng ngày được lan tỏa đến các thế hệ học trò”, anh Việt nói.

Nhiều nhà giáo trẻ là thủ lĩnh phong trào được vinh danh tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Các đại biểu và các Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2026 tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Cũng trong dịp này, Hà Nội vinh dự có 10 gương được tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương năm 2026, gồm 1 nhà giáo bậc Tiểu học, 1 nhà giáo bậc Trung học cơ sở, 2 giảng viên cao đẳng và 6 giảng viên đại học.