Nữ Bí thư chi bộ chính thức hoàn trả 229 triệu đồng theo Nghị định 154

Ngày 28/10, chị Phí Thị Trang (SN 1991) - Bí thư chi bộ TDP 7, phường Thành Nhất đã đến UBND phường nộp trả lại 229 triệu đồng tiền hỗ trợ theo Nghị định 154 để tiếp tục ở lại công tác.

Tại Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thành Nhất, chị Trang được cán bộ hướng dẫn hoàn tất thủ tục trả lại số tiền nói trên cho nhà nước.

Chị Trang đã được hướng dẫn trả lại toàn bộ số tiền 229 triệu đồng. Ảnh: Hải Dương

Chia sẻ với VietNamNet, chị Trang cho biết bản thân có nguyện vọng tiếp tục quay lại làm việc nên toàn bộ số tiền hỗ trợ nhận được chị vẫn giữ nguyên trong tài khoản và không chi tiêu một đồng nào.

"Do phải chờ cơ quan chức năng hướng dẫn nên đến nay tôi mới hoàn thành thủ tục trả lại tiền. Nộp xong số tiền này, tôi thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái vì không còn phải lo canh cánh khi giữ trong người khoản tiền quá lớn như vậy", chị Trang cho hay.

Liên quan đến việc thực hiện Nghị định 154 tại phường Thành Nhất, ngoài trường hợp của chị Trang còn có ông Bùi Nguyên Thịnh - Bí thư chi bộ TDP 17 cũng tự nguyện trả lại hơn 50 triệu đồng; bà Đoàn Thị Thành - Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP 18 trả lại hơn 90 triệu đồng.

Chị Trang cảm thấy rất thoải mái khi trả lại toàn bộ số tiền cho nhà nước. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, chị Phí Thị Trang từng có 9 năm công tác ở vị trí Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thành Nhất (cũ).

Khi thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, kết thúc hoạt động của cán bộ không chuyên trách, chị đã làm đơn xin nghỉ việc từ ngày 30/6/2025 theo Nghị định 154 và được nhận hơn 229 triệu đồng.

Sau đó, chị về làm Phó bí thư chi bộ Tổ dân phố 7. Tuy nhiên khi có thông tin cán bộ nghỉ theo diện này nếu muốn tiếp tục đảm nhiệm chức danh Phó bí thư chi bộ thì phải nộp lại tiền trợ cấp, chị Trang quyết định hoàn trả toàn bộ số tiền nói trên để tiếp tục cống hiến cho địa phương.

"Tôi không xem việc nộp lại tiền là để đổi lấy chức vụ, mà đó là sự lựa chọn của bản thân. Khi còn khả năng, còn được tổ chức tin tưởng và nhân dân đồng thuận, tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến, nỗ lực làm tốt trách nhiệm của mình", chị Trang bày tỏ.