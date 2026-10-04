Nữ bí thư chi bộ bản Thái “giỏi việc nước - đảm việc nhà”

Chị Lữ Thị Thanh (thứ 2 từ phải qua) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Tận tâm vì việc bản, khơi thông mạch nguồn đoàn kếtVề thôn Quạn, đi trên những con đường phong quang nối liền các chòm xóm, bà con lại nhắc đến nữ Bí thư chi bộ Lữ Thị Thanh bằng sự tin yêu, quý trọng. Sinh 1988, mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự đôn hậu của người con gái Thái, chị Thanh được Nhân dân tín nhiệm trao trọn niềm tin gánh vác nhiều trọng trách: từ trưởng thôn, thôn đội trưởng, chi hội trưởng Chi hội Nông dân, đến khi nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Chị Lữ Thị Thanh (ngồi giữa, áo đen) hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Từ tháng 6/2026, khi sáp nhập thôn Khằm vào thôn Quạn với quy mô 276 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu và chi bộ gồm 30 đảng viên, khối lượng công việc tăng lên gấp bội.Trước trọng trách mới, chị Thanh luôn trăn trở làm sao để củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng. Chị chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng, xóa bỏ tính hình thức để tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống dân sinh.Không chỉ vậy, nắm bắt yêu cầu của thời đại công nghệ số, chị tích cực hướng dẫn bà con tiếp cận các tiện ích trực tuyến, cài đặt định danh điện tử, ứng dụng công nghệ để nắm bắt thông tin và quảng bá nông sản địa phương.

Chị Lữ Thị Thanh tiết kiệm thu nhập cá nhân để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình khó khăn.

Đáng quý hơn, từ khoản chi tiêu tiết kiệm của bản thân, chị Thanh còn trích kinh phí thăm hỏi, trao quà động viên những hộ có hoàn cảnh éo le và các em học sinh nghèo hiếu học.Chị bộc bạch: “Muốn dân tin, người cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm, gần gũi, lắng nghe và tôn trọng Nhân dân; tận tụy phục vụ, công tâm, minh bạch thì mới tạo được uy tín và củng cố niềm tin”.Đi đầu làm kinh tế, giữ ấm ngọn lửa gia đìnhKhắc ghi lời dạy của Bác “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, chị Lữ Thị Thanh luôn tâm niệm muốn vận động bà con thoát nghèo thì bản thân mình phải là người tiên phong làm kinh tế giỏi. Không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ, chị mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình nông - lâm kết hợp đa canh mang lại hiệu quả rõ rệt.Trên diện tích 4ha đất lâm nghiệp, chị quy hoạch trồng rừng kinh tế, đến nay đã khai thác ổn định qua 3 chu kỳ keo. Bên cạnh đó, chị phát triển trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô với gần 1.000 con gà thịt, gà giống và hơn 600 con vịt thương phẩm gối vụ. Nhận thấy tiềm năng thủy sản nước ngọt, chị cải tạo mặt nước phát triển mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm, duy trì sản lượng khoảng 4 tạ mỗi lứa.Đáng trân trọng là chị không giữ bí quyết cho riêng mình, mà chủ động chia sẻ kỹ thuật và cung ứng ốc giống để bà con trong thôn cùng phát triển mô hình sinh kế mới.

Không chỉ là một cán bộ mẫn cán, trách nhiệm với Nhân dân, chị Lữ Thị Thanh còn là tấm gương trong lao động, sản xuất.

Bước chân về mái ấm, chị Thanh lại vẹn tròn thiên chức của người vợ, người mẹ. Ngọn lửa gia đình luôn được chị nâng niu, gìn giữ bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, đồng lòng cùng chồng nuôi dạy con cái chăm ngoan, học hành tiến bộ.Sự tận tụy, nhiệt huyết và những đóng góp bền bỉ của nữ cán bộ dân tộc Thái đã được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng ý nghĩa. Nhiều năm liền chị được UBND xã Vạn Xuân khen thưởng trên các mặt công tác. Năm 2025, chị vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.