Nữ bí thư bám địa bàn đưa chủ trương vào cuộc sống

Bí thư chi bộ Ka Hiêr hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên điện thoại.

Vượt qua áp lực của cán bộ trẻ

Sinh ra và lớn lên ở thôn Ma Bó, chị Ka Să Ka Hiêr (SN 1987) thấu hiểu những khó khăn trong đời sống của người dân địa phương. Năm 26 tuổi, chị vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau đó, chị tham gia công tác đoàn, làm nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên dân số. Những năm tháng gắn bó với công việc ở cơ sở giúp chị có thêm cơ hội gần gũi với Nhân dân.

Năm 2020, chị Ka Hiêr được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn. Đặc biệt, chị là người dân tộc K’ho, trong khi cả 23 đảng viên của chi bộ đều là người Churu. Khác biệt về ngôn ngữ, cùng kinh nghiệm công tác còn hạn chế khiến chị không khỏi áp lực. “Lúc mới nhận nhiệm vụ, tôi cũng lo lắng vì chưa am hiểu nhiều về công tác chi bộ, trong khi trách nhiệm của người đứng đầu rất lớn. Nhưng được cấp trên và bà con tin tưởng, tôi tự nhủ phải cố gắng học hỏi, hoàn thiện bản thân từng ngày”, chị Ka Hiêr chia sẻ.

Với tinh thần cầu thị, chị chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những người tiền nhiệm, tranh thủ sự hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn. Qua từng nhiệm vụ, chị dần tích lũy kinh nghiệm, đưa hoạt động chi bộ từng bước đi vào nền nếp.

Thôn Ma Bó hiện có 436 hộ với 1.896 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống. Địa bàn rộng, điều kiện sống và tiếp cận thông tin của người dân không đồng đều đặt ra nhiều yêu cầu đối với cán bộ cơ sở. Bên cạnh các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, chị Ka Hiêr còn đến từng gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Chị Ka Hiêr (thứ 2 từ phải qua) được đánh giá là cán bộ năng động ở cơ sở

Từ hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID đến tuyên truyền Luật Đất đai, chính sách bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, chị đều cố gắng truyền đạt bằng cách dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng. “Có những nội dung bà con chưa hiểu thì mình phải giải thích nhiều lần, làm sao để mọi người nắm được và có thể tự thực hiện. Khi người dân hiểu, tin tưởng thì việc triển khai các chủ trương, chính sách cũng thuận lợi hơn”, chị Ka Hiêr nói.

Gương mẫu phát triển kinh tế gia đình

Theo chị Ka Hiêr, muốn vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm thì bản thân mình trước hết phải chủ động tìm tòi, mạnh dạn áp dụng những phương pháp sản xuất phù hợp và tạo được hiệu quả từ chính gia đình.

Trên diện tích đất sản xuất của gia đình, chị phát triển đa dạng cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập. Hiện gia đình có khoảng 1 ha cà phê, 3 sào chanh dây, kết hợp chăn nuôi bò, dê. Chị chủ động tìm hiểu kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm từ những hộ sản xuất hiệu quả để áp dụng vào thực tế. Nhờ cần cù lao động và mạnh dạn thay đổi cách làm, kinh tế gia đình từng bước ổn định. Từ kinh nghiệm của mình, chị cũng sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn bà con về lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi và kỹ thuật chăm sóc phù hợp với điều kiện từng gia đình.

Chị Ka Hiêr tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương

Nhận xét về Ka Să Ka Hiêr, ông Thái Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Năng cho biết, chị là cán bộ trẻ trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động trong công việc. Chị thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách. Chị còn là tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình, tạo sự tin tưởng để người dân học tập.

Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, chị Ka Să Ka Hiêr từng bước khẳng định mình qua tinh thần trách nhiệm và những việc làm thiết thực, góp sức cùng chi bộ xây dựng quê hương ngày càng phát triển.