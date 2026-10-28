Nữ bị hại vụ Mr Pips khai bị 20 côn đồ đến nhà 'truy sát', phải trốn ra nước ngoài

Sáng 28/10, phiên tòa xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo và nhà đầu tư.

Sau khi nghe Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) khai tại tòa, một nữ bị hại giơ tay xin trình bày, cho biết có thể chứng minh lời khai của hai bị cáo không đúng sự thật và thiếu thành khẩn.

Nữ bị hại khẳng định sàn giao dịch chứng khoán do Mr Pips và Mr Hunter điều hành là “ảo”, lừa đảo. Bản thân bà đã quay lại clip cho thấy tài khoản tự phát sinh lệnh giao dịch dù bà không thực hiện thao tác “vào lệnh”, dẫn đến “cháy tài khoản”. Cũng theo nhà đầu tư này, chỉ trong 2 đêm, bà đã mất trắng 138.000 USD.

Các bị hại xếp hàng vào dự tòa. Ảnh: CTV

Sau khi quay được clip trên, bà đã mang đến văn phòng của công ty. Khi đó, nhân viên kỹ thuật lo sợ và đề nghị sẽ hướng dẫn, giúp bà lấy lại tiền.

Vẫn theo lời khai của nhà đầu tư, nhân viên này chỉ cần vài thao tác là tiền được hoàn lại tài khoản cho bà. Người bị hại sau đó đã rút được 2,7 tỷ đồng và tiếp tục tố giác khắp nơi về hành vi lừa đảo của các bị cáo, để các nhà đầu tư khác cảnh giác.

Sau đó, bà cùng các bị hại khác đến chi nhánh công ty ở Hà Nội để đòi tiền thì bị nhân viên bảo an lao ra đánh. “Tôi bị truy sát tại nhà riêng. Lê Khắc Ngọ đã cho 20 tên côn đồ đến nhà để đánh tôi nhưng tôi đã kịp trốn ra nước ngoài trước”, nữ bị hại trình bày.

Bà cho biết vẫn bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, chịu tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần. Suốt nhiều năm, bà phải ra nước ngoài trốn tránh, gây tốn kém. Nữ bị hại đề nghị HĐXX xem xét kỹ lại vụ án.

Trong những ngày diễn ra phiên tòa, nhiều bị hại khác cũng trình bày hoàn cảnh khốn khổ của mình khi gia đình ly tán, bản thân lâm cảnh nợ nần sau khi sập bẫy lừa của Mr Pips, Mr Hunter và đồng phạm.

Tại phiên tòa này, HĐXX triệu tập 919 người bị hại đến tòa, có hơn 100 người vắng mặt.