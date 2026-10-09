Nữ bác sĩ tử vong tại nhà riêng, thi thể có dấu hiệu bị đánh đập, bóp cổ: Lộ diện nghi phạm

Theo thông tin từ cảnh sát Norfolk, thi thể của bác sĩ Hannah được tìm thấy trong tình trạng có dấu hiệu bị đánh đập và bóp cổ tại ngôi nhà ở khu Fern Hill, Dersingham, vào rạng sáng ngày 4/10.

Bi kịch xảy ra khi nạn nhân được cho là đang tổ chức một buổi tiệc ngủ tại nhà. Ngay sau đó, người chồng 45 tuổi của cô là Mark Cain đã bị bắt giữ.

Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) cho biết nghi phạm hiện bị tạm giam với cáo buộc giết người và dự kiến sẽ hầu tòa tại Norwich Magistrates' Court vào sáng 7/10.

Bác sĩ Hannah và chồng, Mark Cain, tại nhà riêng ở Fern Hill, Dersingham. Ảnh: Facebook

Bác sĩ Hannah là một bác sĩ đa khoa, được biết đến trong giới y khoa với tên gọi Dr. Hannah Terry. Cô công tác tại trung tâm y tế Grimston Medical Centre và cung cấp dịch vụ điều trị thẩm mỹ tại Norfolk Sky Aesthetics.

Theo tờ Sun, lúc sinh thời, cô từng làm việc với hoàng gia Anh và trực tiếp điều trị cho một số thành viên cấp cao, trong đó có Hoàng hậu Camilla. Nguồn tin cho biết Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đều vô cùng bàng hoàng và sốc khi nhận được hung tin về cái chết của nữ bác sĩ.

Sự ra đi đột ngột của bác sĩ Hannah đã để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình và cộng đồng.

Trong một tuyên bố, người thân miêu tả cô là một người phụ nữ tử tế, hào phóng, giàu tình yêu thương và bày tỏ sự tự hào về sự tận tâm của cô dành cho các bệnh nhân. Cư dân vùng Dersingham cũng không khỏi bàng hoàng trước vụ án mạng.

Bác sĩ Hannah lúc sinh thời. Ảnh: Norfolk Sky Aesthetics

Một người hàng xóm chia sẻ, nữ bác sĩ đã gắn bó với khu vực này khoảng 10 năm và là một người mẹ vô cùng tận tụy của ba đứa con nhỏ.

Hiện tại, gia đình nạn nhân mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư trong khoảng thời gian khó khăn này, trong khi lực lượng cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân.