Nữ bác sĩ nội trú top đầu và ngã rẽ 'ngược dòng' vào Gây mê hồi sức

Từ ký ức gia đình đến lựa chọn gắn bó với Gây mê hồi sức

Ngày đăng ký nguyện vọng Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay ghi nhận một sự lựa chọn đầy bất ngờ và thú vị. Lê Thị Thanh Trà, bác sĩ trẻ xếp thứ 8 trong top 10 kỳ thi nội trú toàn khóa, quyết định chọn Gây mê hồi sức (GMHS).

Bác sĩ Lê Thị Thanh Trà trong ngày đăng ký nguyện vọng Bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HL

Sự lựa chọn của một tân bác sĩ đạt thứ hạng cao đối với chuyên ngành vốn nhiều áp lực, đối mặt trực tiếp với ranh giới sinh tử xuất phát từ nhận thức rõ ràng về đặc thù chuyên môn và những yêu cầu chuyên sâu của thực tiễn lâm sàng. Trong những buổi làm quen lâm sàng đầu tiên với tâm thế một tân bác sĩ nội trú, Lê Thị Thanh Trà mang nhiều cảm xúc đặc biệt.

Nhớ lại lý do gắn bó với chiếc áo blouse trắng, nữ bác sĩ trẻ kể về biến cố y khoa của người thân năm lớp 11, khi mẹ cô bị sỏi niệu quản tắc nghẽn, ứ mủ bể thận dẫn đến nhiễm khuẩn huyết nặng và phải điều trị gần ba tuần tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai mới bình phục. Chứng kiến ranh giới mong manh giữa sinh tử cùng sự lo âu của gia đình ngoài hành lang phòng hồi sức, cảm giác bất lực khi chưa thể tự tay chăm sóc người thân đã thôi thúc Thanh Trà quyết tâm thi vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Quyết định lựa chọn GMHS đến với Thanh Trà từ đợt thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khi cô còn là sinh viên Y khoa năm thứ 5. Trải nghiệm thực tế tại khu phẫu thuật thời điểm đó đã giúp Trà nhận ra giá trị chuyên môn đặc biệt của chuyên ngành này.

Giờ đây, khi chính thức bước vào khu phẫu thuật với tư cách tân bác sĩ nội trú, dù quá nhiều bỡ ngỡ ban đầu trước hệ thống máy thở, hỗ trợ tuần hoàn, thiết bị theo dõi chuyên sâu hay việc chọn phương án gây mê, gây tê cho từng ca mổ, sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô Bộ môn và các bác sĩ đàn anh đã giúp nữ bác sĩ trẻ từng bước hòa nhập.

Lý giải về niềm đam mê dành cho chuyên ngành GMHS, tân bác sĩ nội trú bộc bạch: "Điểm cuốn hút lớn nhất của GMHS nằm ở tính bao quát và sự toàn diện về hiểu biết y học, bản lĩnh cấp cứu - hồi sức ngoại khoa, cơ hội nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp".

BSNT Lê Thị Thanh Trà kiểm tra dụng cụ chuyên dụng trước ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Thành Long

Quan sát từng ca phẫu thuật trong những ngày đầu thực hành, Thanh Trà nhận ra sự kỳ diệu của công việc này. Khi phẫu thuật viên tập trung xử trí tổn thương tại vùng mổ, bác sĩ GMHS có nhiệm vụ duy trì các chức năng sống và xử trí mọi rối loạn của người bệnh, kiểm soát chặt chẽ từng nhịp thở, huyết áp, nhiệt độ, độ sâu mê, đáp ứng đau của cơ thể.

Sự chủ động tiên lượng nguy cơ, lựa chọn phương án gây mê, gây tê phù hợp cho từng thể trạng để giữ sự an toàn tuyệt đối cho người bệnh xuyên suốt cuộc mổ, rồi sau đó đưa người bệnh thoát mê, rút bỏ máy móc hỗ trợ và trở về trạng thái bình thường chính là điều tạo nên sức hút chuyên môn đặc biệt.

Việc đối mặt với những tình huống diễn biến cấp tính đòi hỏi phản xạ chính xác trong từng giây, từng phút không làm nữ bác sĩ trẻ e ngại mà trở thành động lực để hình thành bản lĩnh trong môi trường ngoại khoa. Nền tảng Sinh lý, Giải phẫu, Dược lý, tư duy phân tích cùng cơ hội tiếp cận công nghệ theo dõi hiện đại nơi phòng mổ chính là những mảnh ghép hấp dẫn trên chặng đường ba năm rèn luyện nội trú phía trước.

Vai trò chuyên ngành và yêu cầu đào tạo chuyên sâu

Gặp Lê Thị Thanh Trà tại phòng bệnh khi Trà đang chăm chú lắng nghe lời giảng lâm sàng bên giường bệnh của PGS.TS Phạm Quang Minh, Giảng viên Bộ môn Gây mê Hồi sức - Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê Hồi sức và Quản lý đau - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mới cảm nhận rõ nhịp làm việc khẩn trương, cẩn trọng mà ấm áp của thầy trò nơi đây.

Nói về mùa tuyển sinh bác sĩ nội trú năm nay, PGS.TS Phạm Quang Minh chia sẻ, chuyên ngành đã tiếp nhận những tân bác sĩ nội trú có kết quả thi cao trong những năm gần đây. Điều này phù hợp với thực tế về nghề nghiệp ở trong nước và quốc tế cũng như nhu cầu phát triển của chuyên ngành. Bộ môn GMHS đã tuyển đủ chỉ tiêu 11 tân bác sĩ nội trú, đặc biệt là sự góp mặt của bác sĩ Thanh Trà trong nhóm 8 thứ hạng đầu.

PGS.TS Phạm Quang Minh trực tiếp hướng dẫn BSNT Lê Thị Thanh Trà đánh giá tình trạng phục hồi của bệnh nhân sau mổ.

Phân tích về đặc thù chuyên môn và công tác đào tạo, PGS.TS Phạm Quang Minh chia sẻ: "GMHS đòi hỏi tư duy logic sắc bén cùng nền tảng bệnh học vững chắc. Việc lựa chọn chuyên ngành mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình ba năm rèn luyện khắt khe phía trước.

Trong đào tạo bác sĩ nội trú, việc rèn luyện thao tác kỹ thuật có thể thuần thục sau một thời gian, nhưng để xây dựng được chiến lược điều trị tối ưu cho từng người bệnh đòi hỏi quá trình tích lũy lâu dài qua từng ca lâm sàng. Những ca trực đêm và những giờ phút theo dõi và hồi sức tại giường bệnh chính là môi trường thực tiễn giúp bác sĩ trưởng thành".

Dưới góc nhìn của nhà quản lý giáo dục y khoa và chuyên gia đầu ngành GMHS, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ nhiệm Bộ môn Gây mê Hồi sức nhận định, chuyên ngành GMHS đóng vai trò trực tiếp đối với chất lượng và sự an toàn của nhiều mắt xích trong hệ thống y tế.

Đánh giá về nghề GMHS, GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết, phạm vi hoạt động của bác sĩ GMHS rất rộng, bao gồm 4 lĩnh vực chuyên môn lớn: gây mê cho phẫu thuật, hồi sức ngoại khoa, cấp cứu chấn thương và kiểm soát đau.

Đặc biệt trong điều trị đau cấp và mạn tính, các bác sĩ GMHS nhờ nắm vững các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu của gây tê vùng, phong bế các dây thần kinh mà đóng vai trò chính, giúp người bệnh thoát khỏi những cơn đau nặng, dai dẳng không đáp ứng với các điều trị thông thường.

Từ thực tế chuyên môn đa dạng đó, GMHS có không gian phát triển rất rộng mở, nhu cầu lớn về nhân lực hiện diện ở tất cả các chuyên khoa có phẫu thuật hoặc can thiệp xâm lấn ngoài phòng mổ. Ngày càng có nhiều các bác sĩ trẻ đã hiểu hơn giá trị đích thực, say mê và lựa chọn chuyên ngành này.

Thầy nhấn mạnh, để trở thành những bác sĩ GMHS giỏi, các tân bác sĩ nội trú phải xây dựng nền tảng kiến thức sâu rộng phục vụ cho GMHS của y học cơ sở và lâm sàng liên quan như Sinh lý, Giải phẫu, Dược lý, Sinh lý bệnh, Nội, Ngoại, Sản, Nhi… lăn lộn với các ca bệnh khó, phức tạp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; duy trì tư duy cần hiểu đủ để cá thể hoá người bệnh trong GMHS và tư duy tìm tòi, nghiên cứu khoa học.

Sự cẩn trọng trong theo dõi và đánh giá tình trạng hồi tỉnh hậu phẫu bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh trước khi chuyển về khoa điều trị.

Tân bác sĩ nội trú Lê Thị Thanh Trà cùng các bác sĩ nội trú GMHS trẻ của Trường Đại học Y Hà Nội chính là tương lai nhân lực chất lượng cao của chuyên ngành, cũng sẽ là nguồn động lực cho các lứa sinh viên y khoa nối tiếp. Sự hướng dẫn trực tiếp của các thầy cô cùng quá trình rèn luyện liên tục trên lâm sàng trong 3 năm học sẽ giúp thế hệ bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội vững vàng tay nghề, hoàn thành các yêu cầu bắt buộc về chuyên môn trong kiểm soát an toàn phẫu thuật, chống đau, hồi sức chuyên sâu và bảo vệ tính mạng người bệnh.