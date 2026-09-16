Nữ bác sĩ kể về giây phút vượt mưa lũ đến nhà đỡ đẻ cho sản phụ

5h sáng 16/9, bác sĩ Lê Thị Gấm, Trạm trưởng Trạm Y tế Thanh Tân, xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa) nhận tin chính quyền địa phương báo một sản phụ ở thôn Hợp Tiến đau bụng từ hôm trước, đến sáng đã chuyển dạ nhưng không thể đến cơ sở y tế vì mưa lũ chia cắt.

Chị lập tức cùng nữ hộ sinh Hoàng Thị Hằng chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ rồi đi cùng lực lượng công an tiếp cận gia đình.

Nhưng đến khu vực khe Me, cả đoàn phải dừng lại. Nước lũ dâng cao, chảy xiết, cuồn cuộn trên đường khiến không ai có thể đi qua.

"Lúc đó chỉ nghĩ phải làm sao đến được với sản phụ càng nhanh càng tốt", chị Gấm kể.

Nhân viên y tế cùng cán bộ công an trèo qua mương nước để vượt lũ đến nhà sản phụ. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Lực lượng chức năng tính phương án dùng xuồng cứu hộ, nhưng dòng nước quá mạnh. Phương án bắn dây qua suối cũng không thể thực hiện.

Cuối cùng, mọi người nhìn lên tuyến mương dẫn nước nằm vắt ngang khu vực suối. Công trình được xây dựng khoảng 25 năm trước, nay xuống cấp, bỏ hoang. Con đường bất đắc dĩ này cao và cheo leo, dài khoảng 500 m, bề mặt trơn trượt, phía dưới là dòng nước đang cuộn xiết.

Không còn lựa chọn khác, cả nhóm làm nhiệm vụ quyết định vượt mương.

"Lúc đó tôi rất sợ. Tôi chưa từng trèo ở độ cao như thế bao giờ. Trời lại mưa, bên dưới nước chảy xiết. Nhưng nghĩ đến người sản phụ đang chờ trong tình huống nguy cấp, chúng tôi phải cố gắng", chị Gấm nói.

Từng bước, từng nhịp trèo giữa trời mưa, chị cùng đồng nghiệp vượt qua đoạn mương nguy hiểm. Khoảng 15 phút sau, họ sang được phía bên kia. Từ đó, hai người tiếp tục đi xe máy đã chờ sẵn đi khoảng 1 km đến nhà sản phụ.

Bác sĩ Gấm vui mừng bên em bé vừa chào đời. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

7h sáng, khi bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến những người trong tổ công tác càng thêm khẩn trương. Người thân tập trung đông, ai cũng thấp thỏm. Sản phụ Lương Thị Lượng, 21 tuổi, nằm mệt lả sau nhiều giờ đau bụng.

"Cơn đau dày, sản phụ rất mệt, có dấu hiệu đuối sức. Cổ tử cung đã mở hết", chị Gấm nhớ lại.

Không kịp nghỉ, bác sĩ và nữ hộ sinh bắt tay ngay vào việc.

Trong căn nhà giữa vùng đang bị nước lũ chia cắt, họ hướng dẫn sản phụ lấy sức, rặn đẻ. Khoảng 20 phút sau, một em bé nặng 2,8 kg chào đời.

Nhưng niềm vui chưa thể trọn vẹn. Em bé lúc đầu hơi tím tái, chưa khóc. Các nhân viên y tế lập tức hỗ trợ hô hấp, theo dõi sát tình trạng của trẻ.

Rồi tiếng khóc đầu tiên vang lên.

"Lúc cháu khóc được, tất cả mọi người đều mừng. Khi ấy chúng tôi mới thực sự thở phào", chị Gấm kể.

Hai nhân viên y tế vượt lũ đến nhà sản phụ đã đỡ đẻ thành công. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Tổ y tế tiếp tục ở lại khoảng một giờ để theo dõi sức khỏe hai mẹ con, hướng dẫn gia đình cách chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh trước khi trở về.

Con đường về vẫn là tuyến mương cheo leo họ vừa vượt qua. Nhưng lần này, nỗi sợ đã nhẹ hơn.

"Lúc đi thì rất lo, lúc về dù vẫn phải qua mương dẫn nước trên cao nhưng tôi thấy nhẹ nhõm, phấn chấn hơn vì mẹ con sản phụ đã an toàn", chị Gấm nói. Mẹ và bé hiện đều đã ổn định sức khỏe.

Đại diện gia đình chị Lượng cho biết rất xúc động trước việc lực lượng công an và nhân viên y tế vượt qua dòng lũ, tìm đường đến tận nhà khi gia đình đang trong lúc nguy cấp.

Nước lũ dâng cao gây chia cắt cục bộ trên địa bàn xã Thanh Kỳ. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, mưa lớn kéo dài khiến nhiều đập, tràn trên địa bàn nước dâng cao, chảy xiết, gây chia cắt cục bộ. Riêng tại thôn Hợp Tiến, nước suối Khe Me dâng mạnh khiến sản phụ đang chuyển dạ không thể đến cơ sở y tế.

Chính quyền địa phương đã huy động công an, quân sự và y tế tìm cách tiếp cận. Tuy nhiên, nước quá mạnh khiến các phương án cứu hộ thông thường đều không thực hiện được.Trong tình thế khẩn cấp, tuyến mương dẫn nước xuống cấp trở thành lối đi duy nhất.

Ông Đặng Hồng Sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế khi không quản ngại mưa lũ, tìm mọi cách tiếp cận gia đình sản phụ.

Theo ông Sơn, việc các bác sĩ, nữ hộ sinh có mặt kịp thời và trực tiếp đỡ đẻ tại nhà đã giúp sản phụ vượt qua thời điểm nguy cấp, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và em bé. "Trong điều kiện mưa lũ chia cắt, việc nhân viên y tế nhanh chóng có mặt, xử lý kịp thời là rất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với người dân", ông Sơn nói.