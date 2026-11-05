Nữ bác sĩ bàng hoàng khi nhắc đến vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

Hiện trường vụ cháy tại trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Trưa 5/11, khi nhận được thông tin xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên, các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tại Bệnh viện Đông Đô, các nhân viên y tế cũng khẩn trương chuẩn bị phương tiện, nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận và cấp cứu những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Bác sĩ Nguyễn Thị Yến, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đông Đô, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những diễn biến trong ca trực này. Theo bác sĩ, khó khăn lớn nhất khi ứng phó với sự cố cháy là môi trường khói đặc, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ nhiễm độc khí CO cao, cùng tình trạng hỗn loạn khi nhiều người tìm cách thoát nạn.

Trong tình huống khẩn cấp, lực lượng tham gia cứu hộ, cấp cứu phải vừa bảo đảm an toàn cho bản thân, vừa nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ người gặp nạn. Mỗi phút chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến khả năng sống còn của nạn nhân.

Tại Bệnh viện Đông Đô, công tác ứng phó được triển khai đồng bộ. Anh Vũ Văn Phong, thành viên tổ phòng cháy, chữa cháy, trực tiếp tham gia dập lửa; anh Vũ Anh Tùng, lái xe cấp cứu, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ đưa bệnh nhân về bệnh viện. Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Thị Yến cùng điều dưỡng Đỗ Thùy Ninh túc trực tại phòng cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư y tế để tiếp nhận, sơ cứu và điều trị cho các nạn nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Yến - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đông Đô

Theo bác sĩ Yến, với những sự cố cháy nổ, các tổn thương có thể đe dọa tính mạng nhanh nhất thường là thiếu oxy cấp, bỏng đường hô hấp và ngộ độc khí CO. Những tình trạng này có thể gây phù nề đường thở, suy hô hấp, thậm chí ngừng tim trong thời gian ngắn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Không chỉ đối mặt với áp lực chuyên môn, vụ cháy còn để lại nhiều cảm xúc đối với những người trực tiếp tham gia hỗ trợ. Hình ảnh khiến bác sĩ Yến đặc biệt xúc động là một chiến sĩ sinh năm 2006 tham gia phòng cháy, chữa cháy. Trong lúc trực tiếp vật lộn với biển lửa để dập tắt đám cháy, chiến sĩ trẻ không may bị một tấm tôn sắc cứa rách tay.

Ngay sau khi rời khỏi hiện trường, chiến sĩ được đưa đến phòng cấp cứu. Ê-kíp y tế tiến hành xử trí vết thương, sát trùng, khâu cầm máu và tiêm phòng uốn ván.

"Nhìn một thanh niên còn rất trẻ, không quản hiểm nguy, trực tiếp tham gia chữa cháy và bảo vệ mọi người, chúng tôi thực sự khâm phục sự dũng cảm cũng như những hy sinh thầm lặng của em", bác sĩ Yến chia sẻ.

Với những người làm công tác cấp cứu, mỗi trường hợp được tiếp nhận đều đòi hỏi sự nhanh chóng, chính xác và phối hợp chặt chẽ. Đằng sau những thao tác chuyên môn là trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người bệnh, đặc biệt trong những tình huống có nhiều yếu tố nguy hiểm cùng lúc.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ chữa cháy tại trường THCS Kim Liên

Từ thực tế ứng phó với vụ cháy, bác sĩ Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho học sinh. Nhà trường cần tổ chức diễn tập định kỳ, chú trọng thực hành; giáo viên phải nắm rõ phương án sơ tán, vị trí tập kết và cách kiểm đếm học sinh sau khi di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Học sinh cần giữ bình tĩnh, không sử dụng thang máy khi xảy ra cháy. Khi phải di chuyển qua khu vực có khói, cần cúi thấp người, dùng khăn ẩm che mũi, miệng và nhanh chóng tìm đường thoát hiểm. Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý khăn ẩm không có khả năng lọc khí CO, vì vậy không được chủ quan hoặc nán lại trong khu vực có khói.

Phụ huynh cũng cần hướng dẫn trẻ nhận biết chuông báo cháy, lối thoát hiểm và cách gọi người trợ giúp. Đặc biệt, người không có chuyên môn, không được trang bị bảo hộ không nên tự ý lao vào đám cháy để cứu người. Khi phát hiện hỏa hoạn, cần gọi 114 để lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xử lý; đồng thời gọi 115 khi có người cần hỗ trợ y tế.

Diễn biến vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên + 12 giờ 14 phút, ngày 5/11/2026, nhà trường phát hiện cháy tại một phòng học, tổ chức sơ tán học sinh và triển khai chữa cháy ban đầu. + 12 giờ 18 phút, trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo, điều động lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. + 12 giờ 25 phút, 5 xe chữa cháy của các Đội KV9 và KV10 có mặt tại hiện trường. + 12 giờ 35 phút, tiếp tục điều động lực lượng từ Đội KV7 và Đội Trên sông đến chi viện. + 2 giờ 58 phút, phát hiện 1 nạn nhân tử vong tại hiện trường.