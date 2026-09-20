Nữ 9X Đà Nẵng trồng vườn rau Việt 100m² giữa nước Mỹ để giữ hương vị quê nhà

Gây dựng khu vườn Việt từ khoảng đất trống

Khoảng đất quanh nhà tại thành phố Mexico, bang Missouri (Mỹ) được chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh tận dụng để trồng nhiều loại rau, củ, quả. Khu vườn chính rộng khoảng 100m², có hơn chục bồn trồng, trong đó nổi bật là những loại rau Việt như rau muống, mồng tơi, đậu bắp, rau tần ô và các loại rau thơm.

Đối với chị Trinh, khu vườn là món ăn tinh thần vô giá, giúp chị gần gũi thiên nhiên và vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh rau Việt, chị Trinh còn trồng củ dền, củ cải, cà chua, cà rốt, dưa chuột, dưa lưới, dưa hấu, dưa gang, ớt cùng các loại cây ăn trái như dâu tây, việt quất. Trong vườn còn có một cây táo hơn 30 năm tuổi do bà của chồng chị trồng từ trước, hiện vẫn cho nhiều quả.

Các loại rau, củ, quả sau khi thu hoạch chủ yếu được sử dụng trong bữa ăn gia đình. Mẹ chồng chị cũng thường mang các loại rau, củ, quả trong vườn về làm quà.

Khu vườn được chị trồng từ khoảng đất trống xung quanh nhà. (Ảnh: NVCC)

Chị Trinh sang Mỹ vào cuối năm 2019 sau khi kết hôn với người chồng ngoại quốc. Những năm đầu, chị dành phần lớn thời gian chăm sóc con gái nhỏ. Khi con gần 3 tuổi, chị có thêm thời gian và bắt đầu tập làm vườn trên khoảng đất rộng quanh nhà.

Từ một khu đất trống, chị dần quy hoạch thành các bồn trồng lớn nhỏ, bổ sung giống cây và mở rộng diện tích theo mùa. Trong số các loại cây được trồng, những giống rau Việt Nam được chị ưu tiên bởi đây là các loại khó tìm tại các chợ Mỹ.

“Các loại rau củ này mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc, hoài niệm hương vị quê nhà và rất khó mua được ở các chợ Mỹ”, chị Trinh chia sẻ.

Giữ hương vị quê nhà

Do Missouri có mùa đông kéo dài, chị Trinh chỉ tập trung trồng chính vụ trong khoảng 6 tháng ấm của năm, từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 10. Khi mùa đông rét, chị dừng hẳn việc trồng trọt để đất “nghỉ ngơi”.

Chưa từng làm vườn, khi bắt đầu trồng cây, chị vừa làm vừa tự rút kinh nghiệm thực tế, từ gieo trồng đúng mùa vụ, tưới nước đều đặn hai lần mỗi ngày đến bón phân hữu cơ định kỳ khoảng hai tuần/lần.

Trồng rau củ cho gia đình sử dụng, chị không dùng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học. Thay vào đó, chị dùng màn che để ngừa sâu bọ, sóc, thỏ và sử dụng phân hữu cơ để chăm cây.

Trồng rau củ cho gia đình sử dụng, chị không dùng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học. (Ảnh: NVCC)

Rau củ sau khi thu hoạch, ngoài phục vụ bữa ăn gia đình, chị Trinh còn đem biếu hàng xóm, bạn bè. Với các loại rau củ Việt, chị cấp đông để sử dụng vào mùa đông vì những loại thực phẩm này khó mua ở chợ.

Ngoài trồng rau, củ, chị còn nuôi một đàn ngỗng. Chị cho biết, tiếng kêu của đàn ngỗng mang lại không gian sinh động, gần gũi với nhịp sống đồng quê, khiến những người đi ngang thích thú và ấn tượng với khu vườn. Trong vườn, chị cũng trồng thêm một số loại hoa tươi.

Chị Trinh bộc bạch: “Tôi ăn chay trường nhưng chồng và con thì không. Hai bố con cũng không ăn rau nhiều. Dù vậy, chồng vẫn rất ủng hộ việc tôi làm vườn. Chồng tôi luôn là người đồng hành đắc lực. Anh thường xuyên tự tay đóng bồn gỗ, làm mái vòm che nắng, tưới cây và nhiều công việc nặng nhọc khác.

Mọi người xung quanh, từ hàng xóm, bạn bè đến người thân, đều rất thích khu vườn. Họ thường xuyên nhận những phần rau sạch, củ quả sạch và đặc biệt thích những loại rau đặc trưng miền quê Việt Nam được trồng tươi tốt trên đất Mỹ.

Đối với tôi, khu vườn không chỉ giải quyết được nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Nó còn là món ăn tinh thần vô giá, giúp tôi gần gũi thiên nhiên và vơi bớt nỗi nhớ quê nhà”.

Nguồn: vietnamnet.vn