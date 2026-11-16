NTK Việt Hùng đưa cảm hứng hát bội vào ba bộ sưu tập áo dài trình diễn tại Bạch Dinh

Tháng 11 này, TP.HCM đón Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24.11), cùng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết (18-24.11) và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Hòa cùng nhịp sinh hoạt văn hóa ấy, Bảo tàng và Bạch Dinh mở thêm hai điểm hẹn buổi tối ở Vũng Tàu.

Tại Bảo tàng, “Dấu ấn con tàu trắng” kết hợp tham quan với những màn diễn ngay trong không gian trưng bày, tiếp nối bằng đêm hội “Sắc màu biển gọi”. Tại Bạch Dinh, “Dấu xưa - Sắc mới” đưa hát bội, cổ phục và áo dài vào cùng một chương trình.

Một trong những điểm nhấn thời trang là ba bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt Hùng, được giới thiệu trong chương trình nghệ thuật tại Bạch Dinh từ 20 giờ. Lấy cảm hứng từ mặt nạ và phục trang hát bội, các thiết kế đưa chất liệu của sân khấu truyền thống vào áo dài. Phần trình diễn diễn ra ngay trong khuôn viên di tích, đặt những bộ trang phục trong khung cảnh kiến trúc của Bạch Dinh.

Chương trình gồm ba chương “Dấu xưa”, “Lan tỏa” và “Nét mới”, đan xen trình diễn áo dài với các cổ bản hát bội. Sự xuất hiện của nghệ sĩ hát bội bên cạnh những thiết kế lấy cảm hứng từ loại hình này tạo điểm nối giữa sân khấu và thời trang. Khán giả có thể theo dõi cả phần biểu diễn lẫn cách những nét đặc trưng của phục trang, mặt nạ được gợi lại trên áo dài.

Trước giờ diễn, từ 18 giờ đến 20 giờ, khu vực sảnh sau Bạch Dinh mở hoạt động tìm hiểu hóa trang, phục trang và tạo hình nhân vật hát bội. Đây là dịp để người xem đến gần những công đoạn thường nằm phía sau một vai diễn, quan sát cách diện mạo nhân vật được chuẩn bị trước khi xuất hiện trên sân khấu.

Câu chuyện trang phục tiếp tục ở không gian “Nét xưa - Cổ phục” bên trong di tích. Các bộ trang phục Việt Nam qua nhiều thời kỳ được giới thiệu cùng phần thuyết minh về kiểu dáng, chất liệu và kỹ thuật may. Với người yêu thời trang, buổi tối tại Bạch Dinh có cả phần tìm hiểu trang phục lẫn thưởng thức trình diễn.

Ở Bảo tàng, trải nghiệm bắt đầu từ 18 giờ với “Dấu ấn con tàu trắng”, do Bảo tàng phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Nghệ thuật được đưa vào từng điểm dừng trên tuyến tham quan. Người xem vừa đi qua các không gian trưng bày, vừa gặp những tiết mục được đặt trong câu chuyện của mỗi khu vực.

“Xây chầu đại bội” mang sắc thái diễn xướng đình làng Nam Bộ vào hành trình. “Tiếng vọng trăm năm” đưa tiếng đàn, giọng ca tài tử đến chính không gian đang giới thiệu loại hình này. Tại phần trưng bày về Côn Đảo, “Khoảnh khắc hòa bình” kết hợp âm nhạc, ca hát và hoạt cảnh. Những màn diễn nối tiếp hiện vật và lời thuyết minh, tạo nhịp thay đổi cho chuyến tham quan buổi tối.

Hành trình được tổ chức theo nhóm tối đa 40 khách, các lượt xuất phát cách nhau 30 phút. Bốn chặng “Theo dấu hành trình”, “Giải mã dấu ấn”, “Hồn biển - Ký ức con người” và “Dấu ấn con tàu trắng” dẫn qua những câu chuyện về vùng đất, con người địa phương. Xen giữa các chặng, khách có điểm dừng thưởng trà hoặc nước mát rong biển.

Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 45, sân khấu ngoài trời của Bảo tàng dành cho “Sắc màu biển gọi”. Bên cạnh các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, chương trình có sự góp mặt của nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt, rapper Minh Hy và Vũ đoàn Viva. Các phần diễn xướng dân gian được nối tiếp bằng ca hát, vũ đạo và đại cảnh.

Một tiết mục có thể gợi tò mò ngay từ tên gọi là “Ông già cõng vợ đi xem hội”. Câu chuyện về đôi vợ chồng lệch tuổi đi chơi hội được thể hiện qua kỹ thuật một diễn viên sắm hai vai. Nghệ sĩ vừa hóa trang thành cô vợ trẻ, vừa kết hợp với hình nộm ông già gắn phía trước người để tạo nên hình ảnh cõng vợ. Sự khéo léo trong động tác và tạo hình làm nên nét trào lộng của tiết mục.

Hình ảnh sinh hoạt miền biển còn xuất hiện qua hát bả trạo, với đội hình biểu diễn mô phỏng một con thuyền ra khơi. “Nghinh sắc - Xây chầu - Đại bội” và “Hội đình làng” tiếp tục gợi không khí lễ hội, trước khi chương trình chuyển sang những tiết mục âm nhạc, vũ đạo đương đại.

Ở phần âm nhạc, nhóm 135 và Vũ đoàn Viva biểu diễn “Hành trình Việt Nam”, sáng tác của Bùi Công Nam. Nhóm Nhật Nguyệt kết hợp cùng rapper Minh Hy trong phần liên khúc, còn đại cảnh “Việt Nam tinh hoa” có sự tham gia của nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt và Vũ đoàn Viva. Những giọng ca và vũ đạo hiện đại tiếp nối phần diễn xướng dân gian, tạo sự thay đổi về nhịp điệu cho đêm hội.

Với hai chương trình diễn ra cùng tối 15.11, khán giả có thể chọn một cuộc hẹn theo sở thích: xem áo dài và khám phá hóa trang hát bội tại Bạch Dinh, hoặc tham quan Bảo tàng, nghe đờn ca tài tử rồi theo dõi đêm diễn ngoài trời. Từ một thiết kế thời trang, một vai diễn hay một ca khúc, chuyến đi có thêm những điều để xem và những câu chuyện để mang về.