NTK Cao Thu Vân ra mắt 5 mẫu áo dài nhận diện Xứ Thanh

Vừa qua, tại Thanh Hóa, nhà thiết kế Cao Thu Vân giới thiệu 5 mẫu áo dài nhận diện Xứ Thanh. Đây là những thiết kế mới, được sáng tạo nhằm đưa các biểu tượng đặc trưng của quê hương lên tà áo dài truyền thống, góp phần quảng bá bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ thời trang.

Năm mẫu áo dài được giới thiệu trong khuôn khổ bộ sưu tập “Sắc màu di sản”, gồm 36 mẫu áo dài. Theo ý tưởng của nhà thiết kế, con số 36 mang ý nghĩa gắn với người Thanh Hóa, thể hiện tình yêu và niềm tự hào về quê hương.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân giới thiệu 5 mẫu áo dài nhận diện Xứ Thanh

Điểm nhấn của 5 thiết kế mới là hình ảnh những địa danh, biểu tượng tiêu biểu của Thanh Hóa như Thác Mây, Vườn quốc gia Bến En, Pù Luông, biển Sầm Sơn, trống đồng Đông Sơn và đại ngàn Xứ Thanh. Những hình ảnh này được thể hiện qua màu sắc, họa tiết và ngôn ngữ hội họa, tạo nên sự kết nối giữa vẻ đẹp áo dài truyền thống với các giá trị văn hóa địa phương.

Với NTK Cao Thu Vân, áo dài không chỉ là trang phục tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà còn có thể trở thành phương tiện kể chuyện văn hóa.

Cao Thu Vân mong muốn góp phần lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam.

Qua từng thiết kế, những hình ảnh thân thuộc của quê hương được chuyển tải theo cách sáng tạo, giúp công chúng thêm hiểu và tự hào về vùng đất giàu truyền thống lịch sử.

Những hình ảnh thân thuộc của quê hương được chuyển tải theo cách sáng tạo.

Chương trình giới thiệu bộ sưu tập có sự tham gia trình diễn của Á hậu Du lịch Thế giới Hương Ly cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội và hội viên phụ nữ.

Thông qua 5 mẫu áo dài nhận diện, Cao Thu Vân mong muốn góp phần lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam, đồng thời mở rộng cách thức quảng bá hình ảnh Thanh Hóa thông qua thời trang.

Đây cũng là hướng kết nối giữa di sản và đời sống đương đại, đưa những giá trị văn hóa quê hương đến gần hơn với công chúng.