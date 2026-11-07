NTK Cao Thu Vân: Kết nối cộng đồng, lan tỏa văn hóa áo dài tại Hải Phòng

Dự lễ ra mắt có TS. Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hiệp hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng bà Trần Thu Hương, các sở, ban, ngành cùng đông đảo nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nhân, nghệ sĩ và đại diện các tổ chức văn hóa.

TS. Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham dự của đại diện các Liên chi hội, Chi hội, Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Thuận và TP Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của các đơn vị cho thấy hoạt động kết nối, lan tỏa văn hóa áo dài đang được mở rộng tại nhiều địa phương.

Tại buổi lễ, nhà thiết kế Cao Thu Vân được giới thiệu đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và hoạt động văn hóa áo dài, bà Cao Thu Vân sẽ cùng Ban Chấp hành xây dựng tổ chức, kết nối những cá nhân, đơn vị có chung niềm đam mê và tâm huyết với trang phục truyền thống.

NTK Cao Thu Vân làm Chủ tịch Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Hải Phòng.

Chia sẻ về định hướng hoạt động, NTK Cao Thu Vân cho biết Liên chi hội tập trung vào việc gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa áo dài Việt Nam, đặc biệt là bản sắc vùng miền và tinh hoa trang phục dân tộc; đồng thời xây dựng cộng đồng kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, người mẫu, doanh nhân và những người yêu áo dài. Các hoạt động lễ hội, triển lãm, trình diễn nghệ thuật, quảng bá văn hóa sẽ được tổ chức nhằm đưa hình ảnh áo dài Hải Phòng đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Một trong những hướng được bà Cao Thu Vân nhấn mạnh là khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, trân trọng và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống. “Tôi mong muốn Liên chi hội không chỉ là nơi hội tụ của những người yêu áo dài, mà còn là mái nhà chung của sự đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và cống hiến”, bà chia sẻ.

Theo định hướng, Liên chi hội sẽ tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy sáng tạo và đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. Trong đó, việc kết nối nghệ nhân, nhà thiết kế với các cơ sở nghề thủ công được kỳ vọng tạo thêm sự liên kết giữa sáng tạo thời trang và giá trị văn hóa làng nghề.

Đây cũng là hướng đi cần thiết để áo dài không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội, sự kiện hay trên sàn diễn mà tiếp tục được sử dụng trong đời sống thường ngày. Bởi để trang phục truyền thống có sức sống lâu dài, việc tôn vinh vẻ đẹp và giá trị lịch sử cần đi cùng những cách tiếp cận mới, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của các thế hệ hôm nay.

Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng chính thức ra mắt.

Trong khuôn khổ chương trình, các tiết mục nghệ thuật và trình diễn áo dài đã giới thiệu nhiều thiết kế kết hợp yếu tố truyền thống với tư duy sáng tạo đương đại. Các nhà thiết kế khai thác đa dạng chất liệu, họa tiết và cảm hứng văn hóa dân tộc, thể hiện những cách tiếp cận khác nhau đối với tà áo dài Việt Nam.

Sự ra đời của Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam thành phố Hải Phòng được kỳ vọng tạo thêm đầu mối kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và nghề thủ công liên quan đến áo dài. Tuy nhiên, để tổ chức thực sự phát huy vai trò, điều quan trọng không chỉ là duy trì các chương trình trình diễn, giao lưu mà còn phải xây dựng hoạt động thường xuyên, tạo cơ hội để nghệ nhân, nhà thiết kế và những người làm nghề cùng tham gia, đóng góp.

Với lợi thế là thành phố có truyền thống văn hóa, giao lưu và hội nhập, Hải Phòng có thêm điều kiện để góp phần quảng bá áo dài, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua những hoạt động thiết thực trong cộng đồng.