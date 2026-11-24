NTK Cao Thu Vân tại bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026.

Không đơn thuần là những thiết kế thời trang trình diễn, “Họa Khúc Di Sản” là câu chuyện về tình yêu văn hóa truyền thống được kể bằng ngôn ngữ của lụa, sắc màu và nghệ thuật thêu tay.

Mỗi tà áo là sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo, sự am hiểu giá trị trang phục truyền thống cùng những kỹ thuật thêu thủ công được đầu tư công phu, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Những đường kim, mũi chỉ, cách phối sắc và xử lý chất liệu đã tạo nên chiều sâu nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp sang trọng, mềm mại và tinh tế của tà áo dài Việt Nam.

Mỗi tà áo là sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo, sự am hiểu giá trị trang phục truyền thống.

Đồng hành cùng bộ sưu tập là những gương mặt đại diện nhan sắc và văn hóa nổi bật: Hoa hậu Văn hóa Việt Nam Toàn cầu Lê Huyền Trang, Á hậu 2 Văn hóa Việt Nam Toàn cầu Quỳnh Nga và Á khôi Nét đẹp Thanh lịch Hải Phòng Trang Anh. Đại sứ áo dài nhí Lê Ngọc Tường Vy...

Đại sứ áo dài nhí Lê Ngọc Tường Vy...

Sự xuất hiện của các người đẹp đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài, kết nối thời trang với văn hóa và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Với NTK Cao Thu Vân, mỗi bộ sưu tập không chỉ là một hành trình sáng tạo mà còn là tâm huyết nghiên cứu, gìn giữ và tiếp nối những giá trị di sản. Nhà thiết kế luôn hướng đến việc bảo tồn tinh thần áo dài truyền thống, đồng thời đưa kỹ thuật thủ công và nghệ thuật sáng tạo đương đại vào từng tác phẩm.

Mỗi bộ sưu tập là tâm huyết nghiên cứu, gìn giữ và tiếp nối những giá trị di sản.

Sự hiện diện của “Họa Khúc Di Sản” tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 tiếp tục khẳng định dấu ấn sáng tạo của NTK Cao Thu Vân, đồng thời lan tỏa thông điệp: Di sản không chỉ để gìn giữ, mà còn cần được sáng tạo, tiếp nối và tỏa sáng trong đời sống hôm nay.