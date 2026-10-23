NT2 vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành ổn định, an toàn, tin cậy, hiệu suất cao

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, NT2 đạt doanh thu thuần hơn 2.807 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 524 tỷ đồng, tăng 119%; lợi nhuận sau thuế đạt 418,6 tỷ đồng, tăng gần 96%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất điện. Doanh thu sản xuất điện tăng gần 879 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng 45,6%, trong khi giá vốn hàng chỉ tăng 34,4%, tương ứng 593,7 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn, lợi nhuận gộp từ sản xuất điện tăng thêm 285,2 tỷ đồng, tương ứng 139%.

Bên cạnh hoạt động cốt lõi, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 32,6 tỷ đồng cũng hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, NT2 ghi nhận doanh thu thuần hơn 7.803 tỷ đồng, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 906 tỷ đồng, tăng khoảng 57%.

Với kết quả này, NT2 đã thực hiện khoảng 211% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026, với mục tiêu đầu năm được đặt ở mức 430 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng đạt 906 tỷ đồng, đã vượt kế hoạch năm hơn 476 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của NT2 đạt hơn 11.107 tỷ đồng, tăng 19,8% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt hơn 4.252 tỷ đồng, tăng 12,8%, tương đương tăng khoảng 482 tỷ đồng. Phần lớn số dư này là khoản tiền điện phải thu từ Công ty Mua bán điện (EPTC).

NT2 sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 30/10/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/11/2026.