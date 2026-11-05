NSƯT Võ Minh Lâm làm điều đặc biệt mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Hướng tới chào mừng năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), NSƯT Võ Minh Lâm phát hành MV Gấm hoa Việt Nam cùng ca sĩ Duyên Quỳnh. Đây cũng là lần đầu cả hai kết hợp chung trong một sản phẩm âm nhạc.

NSƯT Võ Minh Lâm cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam như lời nhắc nhớ cho văn nghệ sĩ và người làm văn hóa nói chung luôn phải hướng về giá trị chân - thiện - mỹ. Trưởng thành từ nghệ thuật truyền thống cải lương, anh càng nhận thức sâu sắc hơn về giữ lửa văn hóa dân tộc, đi kèm với trọng trách trao truyền tình yêu ấy đến thế hệ kế thừa.

Với tinh thần đẹp đẽ của Ngày Văn hóa Việt Nam, nam nghệ sĩ mong mỏi lao động sáng tạo tử tế sẽ giúp mỗi nghệ sĩ trở thành một bông hoa hương sắc trong khu vườn nghệ thuật.

NSƯT Võ Minh Lâm và Duyên Quỳnh kết hợp ăn ý trong sản phẩm âm nhạc.

Chính vì vậy ở sản phẩm âm nhạc này, NSƯT Võ Minh Lâm muốn mở ra một hành trình nghe nhìn kết nối dòng chảy di sản ba miền Bắc - Trung - Nam.

MV giới thiệu danh lam thắng cảnh và nét đẹp đời sống 54 dân tộc anh em trải dài trên mảnh đất hình Việt Nam với những hình ảnh quen thuộc như dải ruộng bậc thang, dòng sông Hương thơ mộng, đầm sen thơm ngát của Ao Bà Om hay tái hiện hình ảnh cố soạn giả Cao Văn Lầu bên chiếc đàn kìm...

Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn hóa giàu bản sắc như lễ hội Kate của dân tộc Chăm, múa cồng chiêng Tây Nguyên hay nghệ thuật múa bóng rỗi Nam Bộ.

MV “Gấm hoa Việt Nam” - NSƯT Võ Minh Lâm

Gấm hoa Việt Nam được NSƯT Võ Minh Lâm chủ động “đặt hàng” nhạc sĩ Ngô Quốc Khang, với mong muốn gửi gắm món quà nghệ thuật hướng đến năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam ra đời (24/11/2026). Trong tinh thần đầy hứng khởi và đặc biệt đó, ca khúc đánh dấu nhiều lần đầu tiên trong hành trình nghệ thuật của anh.

Lần đầu tiên, NSƯT Võ Minh Lâm mạnh dạn thử sức phong cách luyến láy đặc trưng của vùng Tây Bắc và nhạc quê hương xứ Huế. Anh đã dành nhiều buổi tập luyện với Thạc sĩ - giảng viên thanh nhạc Minh Trang.

Sau nhiều năm miệt mài với cải lương, NSƯT Võ Minh Lâm cho biết anh muốn đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ bằng một hình thức tiếp cận mới. Thời gian qua, anh ra mắt nhiều ca khúc nhạc cổ động về quê hương, đất nước, kết hợp cùng nhiều ca sĩ trẻ khác.

Về lý do chọn ca sĩ Duyên Quỳnh, NSƯT Võ Minh Lâm hoàn toàn tin vào chữ “duyên” trên con đường nghệ thuật. Trước đó không lâu, hai người lần đầu làm việc cùng nhau trong tiết mục Tiếng Việt thiêng liêng trên sân khấu Chuông vàng vọng cổ đã thể hiện ăn ý, gây ấn tượng với khán giả. Vì vậy, khi tìm “giọng nữ sáng, đẹp” cho dự án này, Võ Minh Lâm nghĩ ngay đến Duyên Quỳnh.

Võ Minh Lâm sinh năm 1989, là con của vợ chồng nghệ sĩ Duy Sơn. Từ bé, anh đã bộc lộ niềm đam mê với cải lương, từng được gọi là “thần đồng cải lương”. Năm 2006, Võ Minh Lâm trở thành quán quân đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi Chuông vàng vọng cổ truyền hình. Tháng 10/2023, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT ở tuổi 34.