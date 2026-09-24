NSƯT Võ Minh Lâm, Cẩm Ly, Võ Hạ Trâm hát khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM 2026

Poster chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026

Tối nay 24.9, tại sân khấu chính Công viên Cần Thạnh (đường Duyên Hải, xã Cần Giờ, TP.HCM) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 với chủ đề “Khởi vượng tinh hoa”.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp UBND xã Cần Giờ và UBND phường Vũng Tàu tổ chức; Trung tâm Nghệ thuật Thành phố là đơn vị thực hiện. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình TP.HCM.

Theo Ban tổ chức, tham gia chương trình có NSƯT Võ Minh Lâm, Cẩm Ly, Võ Hạ Trâm cùng các nghệ sĩ, ca sĩ: Lê Hà Như, Thanh Nguyên, Minh Sang, Leo Minh Tuấn, Hồ Tuấn Phúc, Đàm Thu Thủy, Vũ Kiều Oanh, guitarist Long Nguyên…

Lực lượng nghệ thuật tham gia còn có các nghệ sĩ xiếc và múa rối thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM, nhóm Lân Sư Rồng Chung Huy Đường, các nhóm múa Mặt Trời, Mai Trắng, ABC.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của nhóm nghệ nhân Vạn Lạch Lăng Ông Thủy Tướng xã Cần Giờ. Đây là lực lượng gắn với không gian văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng cư dân vùng biển Cần Giờ, góp phần đưa chất liệu văn hóa bản địa vào chương trình khai mạc.

Ban tổ chức cho biết, với chủ đề “Khởi vượng tinh hoa”, chương trình được dàn dựng từ các chất liệu văn hóa dân gian và đời sống vùng biển, kết hợp với ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, múa và các hình thức biểu diễn hiện đại. Nội dung hướng đến giới thiệu hình ảnh Cần Giờ, đời sống cư dân ven biển và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Cùng với “Khởi vượng tinh hoa” vào đêm 24.9, đêm 25.9, cũng tại sân khấu chính Công viên Cần Thạnh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng đêm trăng” với sự tham gia của các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhóm Mắt Ngọc, Duyên Quỳnh, Jack Long, Hồ Tuấn Phúc, Phạm Đồng Diệu Ly, Nhóm VINAGAZ, MC GHAN, nhóm múa ABC…

Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 diễn ra từ ngày 23-27.9, kết nối các hoạt động của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ tại xã Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam tại phường Vũng Tàu.

Bên cạnh phần lễ, chương trình dự kiến có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, trải nghiệm cộng đồng... Trong khuôn khổ Lễ hội còn có biểu diễn nghệ thuật Hát bội, Đờn ca tài tử, thuyền hoa đăng diễu hành trên biển, các hoạt động dành cho thiếu nhi dịp Trung thu và trò chơi dân gian mang đặc trưng của vùng biển.