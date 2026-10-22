NSƯT Việt Hoàn gửi lời tri ân NSND Lê Dung bằng 'Bài ca hy vọng'

Live concert “Lời những yêu thương” dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 26/11/2026 tại TOM CHAT, số 89 Lê Đức Thọ, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như một hành trình trở về với ký ức, nơi Việt Hoàn nhìn lại những dấu mốc trong sự nghiệp và gửi lời tri ân tới gia đình, đồng nghiệp, khán giả cùng những người đã đồng hành với anh trên con đường nghệ thuật.

Chia sẻ về đêm nhạc, Việt Hoàn cho biết điều anh muốn gửi gắm nhất là lòng biết ơn đối với những người thầy, người bạn từng gặp trong cuộc đời. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ đang trao đổi với đạo diễn để dàn dựng một tiết mục đặc biệt gắn với hình ảnh cố NSND Lê Dung và ca khúc “Bài ca hy vọng”. Anh kỳ vọng đây sẽ là một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc, để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Live concert “Lời những yêu thương” diễn ra vào lúc 20h ngày 26/11 tại TOM CHAT, số 89 Lê Đức Thọ, Hà Nội. Ảnh: NSCC

NSND Lê Dung là người có ảnh hưởng quan trọng đến hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp của Việt Hoàn. Trong những ngày đầu lập nghiệp, bà từng động viên, giúp anh ôn thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời khích lệ nam ca sĩ vững tin với con đường đã chọn. Vì vậy, tiết mục tri ân cố nghệ sĩ không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ mà còn là lời cảm ơn dành cho người thầy đã nâng đỡ anh từ những bước đi đầu tiên.

Sau 40 năm ca hát, Việt Hoàn được khán giả biết đến qua dòng nhạc cách mạng, trữ tình quê hương, đất nước, với những ca khúc như “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Chào em cô gái Lam Hồng” và “Việt Nam quê hương tôi”. Anh cũng là thành viên của bộ ba giọng ca nam nổi tiếng cùng Trọng Tấn và Đăng Dương.

Trong đêm nhạc lần này, hai nghệ sĩ Trọng Tấn, Đăng Dương cùng các ca sĩ Anh Thơ, Lan Anh sẽ góp mặt với vai trò khách mời. Chương trình dự kiến làm mới những ca khúc quen thuộc bằng các bản phối khí hiện đại, kết hợp hệ thống màn hình LED, visual mapping, âm thanh và ánh sáng được đầu tư đồng bộ.

Với chủ đề “Lời những yêu thương”, live concert không chỉ đánh dấu chặng đường 40 năm ca hát mà còn là dịp để Việt Hoàn kể lại những câu chuyện phía sau sân khấu, gửi gắm tình cảm và lòng biết ơn qua âm nhạc.