NSƯT Việt Anh báo tin quan trọng ở tuổi 45

Mới đây, NSƯT Việt Anh bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái ngắn gọn "Tiếp tục...". Chỉ vài chữ ngắn gọn nhưng động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả và đồng nghiệp.

Đáng chú ý, nữ diễn viên Lã Thanh Huyền để lại bình luận: "Tiếp tục ra mắt sản phẩm mới chứ gì Nguyễn Việt Anh", nam diễn viên cũng nhanh chóng đáp lại đầy hài hước: "Cái gì cũng hay kkk". Màn tương tác ngắn giữa hai nghệ sĩ khiến nhiều người tò mò về những kế hoạch mà nam diễn viên đang chuẩn bị ra mắt khán giả.

Việt Anh ở tuổi 45 vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Dù Việt Anh chưa tiết lộ cụ thể "sản phẩm" được nhắc đến là một dự án nghệ thuật hay kế hoạch cá nhân, cách trả lời của anh phần nào cho thấy nam diễn viên đang có những dự định mới. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Việt Anh hiện không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như giai đoạn trước nhưng vẫn duy trì được sự quan tâm từ khán giả.

Đáng chú ý, người để lại bình luận bên dưới bài đăng của Việt Anh là Lã Thanh Huyền, một trong những bạn diễn có mối duyên lâu năm với nam diễn viên. Cả hai từng đồng hành qua nhiều dự án truyền hình và duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Việt Anh và Lã Thanh Huyền lần đầu hợp tác trong Tình yêu không hẹn trước. Sau nhiều năm, cả hai tiếp tục tái hợp trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, bộ phim từng có tên Về chung một nhà trong giai đoạn đầu sản xuất.

Chính vì vậy, bình luận của Lã Thanh Huyền dưới bài đăng mới của Việt Anh càng khiến khán giả tò mò. Cách nữ diễn viên đặt câu hỏi khá tự nhiên cho thấy cô dường như cũng biết hoặc ít nhất có sự quan tâm đến những kế hoạch mà đồng nghiệp đang ấp ủ.

Lã Thanh Huyền và Việt Anh từng được khán giả yêu thích trong bộ phim Tình yêu không hẹn trước. Ảnh: NSX

Việt Anh là một trong những diễn viên quen thuộc của màn ảnh truyền hình phía Bắc. Nam diễn viên từng tạo dấu ấn với nhiều dạng vai khác nhau, từ Cao Thanh Lâm trong Chạy án đến Phan Hải trong Người phán xử. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Hành trình công lý, Cuộc chiến không giới tuyến và Những nẻo đường gần xa.

Nếu những vai diễn thời kỳ đầu giúp Việt Anh xây dựng tên tuổi, các tác phẩm về sau cho thấy nam diễn viên có xu hướng mở rộng màu sắc nhân vật. Anh không chỉ gắn với những hình tượng đào hoa, nhiều tham vọng hay có phần bốc đồng mà từng bước thử sức với những nhân vật có tâm lý và hoàn cảnh đa dạng hơn.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Việt Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2024. Đây cũng là một dấu mốc ghi nhận hành trình dài của nam diễn viên với sân khấu và màn ảnh. Tuy nhiên, sự nghiệp của Việt Anh không phải lúc nào cũng diễn ra theo một nhịp độ ổn định. Có giai đoạn anh xuất hiện liên tục trong các dự án truyền hình, nhưng cũng có thời điểm nam diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho những công việc ngoài diễn xuất. Điều này khiến mỗi lần Việt Anh có động thái mới đều nhận được sự quan tâm nhất định từ công chúng.

Việt Anh từng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau trên màn ảnh truyền hình và gây chú ý với vai diễn Cao Thanh Lâm trong Chạy Án. Ảnh: NSX

Ở tuổi 45, Việt Anh cũng cho thấy hình ảnh khá khác so với thời kỳ đầu sự nghiệp. Nếu trước đây nam diễn viên thường xuyên góp mặt trong các dự án truyền hình và liên tục xuất hiện trước khán giả, hiện tại anh có xu hướng chủ động hơn trong việc lựa chọn công việc.

Dù chưa tiết lộ cụ thể về kế hoạch phía trước, Việt Anh vẫn nhận được sự quan tâm từ đồng nghiệp và khán giả mỗi khi có động thái mới. Chính dòng trạng thái ngắn gọn mới trên trang cá nhân cũng khiến nhiều người tò mò liệu nam diễn viên đang chuẩn bị cho một dự án hay kế hoạch mới nào. Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với màn ảnh, nam diễn viên vẫn giữ được sự quan tâm của công chúng. Ở tuổi 45, điều khán giả chờ đợi có lẽ không nằm ở việc anh xuất hiện với tần suất dày đặc, mà là những lựa chọn mới phù hợp và đủ sức tạo thêm dấu ấn trong hành trình làm nghề.