NSƯT Việt Anh áp lực khi làm giám khảo hoa hậu

Năm 2028 đánh dấu 20 năm kể từ lần đầu Hoa hậu Du lịch Việt Nam được tổ chức với danh hiệu cao nhất thuộc về Phan Thị Ngọc Diễm. Nhân cột mốc này, cuộc thi trở lại và hướng đến việc nhìn lại hành trình phát triển, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với người chiến thắng, đặc biệt ở khả năng thực hiện sứ mệnh quảng bá du lịch.

Một trong những điểm được nhấn mạnh ở mùa giải 2028 là sự đồng hành của các viện nghiên cứu chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng thí sinh. Tiến sĩ Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á, cho rằng du lịch đang chuyển dịch theo hướng khai thác sâu hơn các giá trị văn hóa và câu chuyện bản địa.

“Viện sẽ đồng hành cùng BTC để chuẩn hóa sản phẩm du lịch, đào tạo kỹ năng truyền thông, giúp thí sinh tiếp cận đời sống sinh kế và văn hóa 54 dân tộc. Mục tiêu là biến mỗi người đẹp thành một ‘đại sứ du lịch chủ động’, biết kể lại những câu chuyện văn hóa sâu sắc chưa được khai thác hết đến du khách trong và ngoài nước”, Tiến sĩ Phạm Hải Quỳnh chia sẻ.

Ở khâu chấm thi, Hội đồng Giám khảo do NSND Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, làm Chủ tịch. Các tiêu chí được đặt ra không chỉ xoay quanh ngoại hình mà còn hướng đến tri thức, khả năng giao tiếp, tư duy và năng lực thực hiện sứ mệnh sau đăng quang.

NSƯT Việt Anh đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi năm nay. Ảnh: BTC.

NSƯT Việt Anh - giám khảo đã tham gia cuộc thi ở mùa trước - cho biết anh cảm nhận rõ hơn trách nhiệm trong lần trở lại, bởi 2028 là dấu mốc quan trọng đối với hành trình 20 năm của cuộc thi.

“Tôi cảm nhận rõ hơn trọng trách và áp lực của mình khi ngồi trên ghế giám khảo, bởi việc lựa chọn một hoa hậu không đơn thuần là tìm ra người nổi bật nhất trong một đêm chung kết, mà còn là lựa chọn một gương mặt có đủ năng lực, bản lĩnh và sức lan tỏa để đại diện cho những giá trị mà cuộc thi hướng tới”, NSƯT Việt Anh nói.

Theo nam nghệ sĩ, bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình, thí sinh cần có tri thức, sự tự tin, khả năng giao tiếp, bản lĩnh sân khấu và tư duy cởi mở. Anh cũng chú trọng chiều sâu nhận thức, thái độ sống, khả năng ứng xử và tinh thần trách nhiệm. Một gương mặt nổi bật cần xác định được mục tiêu, hiểu rõ khả năng đóng góp của bản thân và sẵn sàng đảm nhận những trách nhiệm đi kèm danh hiệu.

Theo NSƯT Việt Anh, đặc thù của Hoa hậu Du lịch Việt Nam nằm ở nhiệm vụ quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và các điểm đến trong nước tới công chúng trong và ngoài nước. Vì vậy, thí sinh cần hiểu biết về quê hương, lịch sử, bản sắc vùng miền, đồng thời biết truyền tải những giá trị đó bằng cách chân thành và phù hợp với công chúng hiện đại.

Ở cột mốc 20 năm, NSƯT Việt Anh mong cuộc thi tìm được những thí sinh có cá tính và tư duy phù hợp với thời đại. Sự mới mẻ, theo anh, không đơn thuần nằm ở diện mạo hay phong cách mà còn thể hiện qua cách suy nghĩ, khả năng tiếp cận vấn đề xã hội, tinh thần sáng tạo và sự chủ động trước những cơ hội, thách thức.

Anh kỳ vọng các cô gái có tiếng nói riêng, khát vọng và khả năng kết nối với cộng đồng, đồng thời biết sử dụng lợi thế cá nhân để tạo ra giá trị tích cực. Sự tự tin cần đi cùng tinh thần cầu thị; hoài bão cũng cần được đặt cạnh khả năng lắng nghe, học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Cùng quan điểm đề cao năng lực thay vì chỉ chú trọng ngoại hình, giám khảo Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2010, cho biết cô không tìm kiếm người đẹp chỉ có diện mạo nổi bật nhất mà ưu tiên thí sinh hội tụ tri thức, bản lĩnh và khả năng lan tỏa. Với kinh nghiệm làm giảng viên đại học và kinh doanh, Ngọc Hân cũng cho biết sẽ tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế cùng cuộc thi.