Series Phim ngắn cuối tuần mang đến 4 câu chuyện về tình nghĩa thầy trò, với nhiều dự vị cảm xúc, gồm: Cậu học trò cá biệt, Thầy có nhớ em không, Không lớn lên một mình và Lá thư của Tom. Trong tập phim Cậu học trò cá biệt, NSƯT Tuyết Thu vào vai cô giáo tên Hoài. Ban đầu, cô giáo Hoài đối diện với sự lầm lì, bướng bỉnh của cậu học trò nhỏ mất mẹ bằng những nguyên tắc khuôn phép.

Nhưng rồi, cô nhận ra, điều giữ chân một đứa trẻ không phải là kỷ luật, mà là sự thấu cảm. Khoảnh khắc cô bước chân vào căn nhà nhỏ, lặng người trước bữa cơm đạm bạc của Tiến, mọi ranh giới giữa cô và trò dường như tan biến.

Sang đến tập Thầy có nhớ em không, thay vì xoáy sâu vào phút sai lầm của đứa trẻ trót lấy cắp chiếc đồng hồ của bạn, bộ phim lại khắc họa sâu sắc cách ứng xử đầy nhân văn của người thầy.

Với một cậu học trò 9 tuổi, nỗi sợ bị vạch trần, bị gắn chặt với "cái mác" kẻ ăn cắp là một vết sẹo tâm lý có thể đeo bám suốt đời. Nhưng thầy Lập (diễn viên Quốc Tân thủ vai) đã chọn cách hóa giải nhẹ nhàng đến nghẹn ngào: Điềm đạm nhắm mắt khi kiểm tra túi từng học sinh và giữ kín bí mật ấy suốt cả cuộc đời.

Còn tập phim Không lớn lên một mình lại mở ra một không gian ấm áp về tình người, tình cô trò vượt ra ngoài bốn bức tường lớp học. Trước gia cảnh ngặt nghèo của cậu học trò Long vừa mất cha, còn mẹ lại đau ốm triền miên và đứng bên bờ vực bỏ học để mưu sinh. Cô giáo Thu (diễn viên Bảo Tâm thủ vai) đã không khoanh tay đứng nhìn. Cô tất tả tìm việc làm cho mẹ em, rồi thuyết phục cha mẹ mình đón Long về ở trọ miễn phí để em yên tâm đèn sách.

Hành động cưu mang ấy cho thấy tình thương của thầy cô chưa bao giờ dừng lại sau tiếng trống tan trường. Chính mái ấm của cô Thu đã chắp cánh cho Long (diễn viên Trương Minh Thảo thủ vai) bước vào trường chuyên, sau đó trở thành bác sĩ, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và trở về chữa bệnh cho bà con quê hương.

Khép lại hành trình đầy dư vị ấy là tập Lá thư của Tom. Năm 12 tuổi, nhờ lời khuyên của thầy Huỳnh (diễn viên Ngọc Tưởng thủ vai), cậu học trò Nam đã vững vàng tâm lý, trở thành chỗ dựa cho mẹ sau biến cố cha bỏ đi. Đến năm 30 tuổi, khi Nam rơi vào bước đường cùng, tuyệt vọng vì khủng hoảng tài chính và muốn buông xuôi tất cả, chính người thầy năm xưa lại một lần nữa vực dậy tinh thần cho cậu học trò cũ.

Những câu chuyện trong series Phim ngắn cuối tuần đã góp phần lan tỏa những giá trị của tinh thần tôn sư trọng đạo. Các nghệ sĩ đã thể hiện hình ảnh những người thầy, người cô một cách chân thật và gần gũi. Qua đó, các tập phim mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả nhân dịp Kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.