NSƯT Thanh Thanh Tâm: 'Giữ lửa cải lương bằng tình yêu và sự đổi mới'

- Sau 14 năm ở nước ngoài, việc hoạt động nghệ thuật của chị có gì khác so với khi còn ở Việt Nam? Chị có lo khán giả sẽ quên mình sau nhiều năm ít xuất hiện trên sân khấu trong nước?

NSƯT Thanh Thanh Tâm: Ở nước ngoài, tôi không có nhiều cơ hội biểu diễn như ở Việt Nam. Có những lúc bận rộn với công việc riêng, tôi gần như quên mất mình là nghệ sĩ. Nhưng hễ có dịp đứng trên sân khấu, tôi lại hát, lại nhập tâm vào vai diễn để vơi đi nỗi nhớ nghề, nhớ khán giả quê nhà. Với tôi, được diễn là được sống lại với niềm đam mê.

NSƯT Thanh Thanh Tâm trong vai Thái hậu Dương Vân Nga. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi nghĩ, nếu khán giả chưa hiểu mình thì đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ. Với người chưa thương, mình phải cố gắng để họ hiểu và yêu quý mình; với người đã thương, mình càng phải nỗ lực để không phụ lòng họ. Tôi luôn tâm niệm phải tôn trọng khán giả bằng sự chỉn chu, hát thật hay, diễn thật tốt và nghiêm túc với nghề. Tình cảm của khán giả là điều quý giá, nhưng không thể chỉ dựa vào những gì mình từng có. Người nghệ sĩ phải luôn cố gắng để xứng đáng với tình thương ấy.

- Khán giả ngày nay, nhất là người trẻ, có nhiều lựa chọn giải trí. Theo chị, nghệ sĩ cải lương cần thay đổi như thế nào để được đón nhận?

NSƯT Thanh Thanh Tâm: Khán giả bây giờ có những yêu cầu khác trước. Ngày xưa, vì quá yêu thần tượng, khán giả có thể dễ dàng bỏ qua những thiếu sót. Còn hiện nay, họ quan tâm từ cách diễn, lời ca đến phục trang, phong thái của nghệ sĩ. Ðiều đó đòi hỏi chúng tôi phải nghiêm túc và sáng tạo hơn. Nhịp sống bây giờ nhanh, nên sân khấu cũng cần có cách kể chuyện cô đọng hơn. Một lớp diễn từng kéo dài 2 phút có thể rút xuống còn 1 phút, nhưng tình cảm và ý nghĩa vẫn phải trọn vẹn, không được hời hợt. Tôi mong người trẻ đến với cải lương không chỉ vì hoài niệm, mà còn tìm thấy điều hay, điều đẹp trong đó. Muốn vậy, người nghệ sĩ phải biết làm mới mình, tạo sức hấp dẫn cho sân khấu, để cải lương truyền thống không bị mai một.

Tôi không phủ nhận cái hay của những trào lưu mới, nhưng nếu ai cũng chạy theo cái mới thì vẫn cần những người ở lại gìn giữ những giá trị xưa, đồng thời, tìm cách thể hiện chúng phù hợp hơn với hôm nay. Cũng như chiếc áo dài, qua nhiều thế hệ vẫn giữ dáng vẻ thân thuộc ấy, nhưng cách mặc, cách cảm nhận và phong thái của người mặc có thể khác đi. Nghệ thuật truyền thống cũng vậy. Tôi muốn người trẻ hiểu sân khấu của những thập niên trước đã từng đẹp và có giá trị như thế nào, để từ đó vừa trân trọng di sản, vừa có thêm cảm hứng sáng tạo cho hiện tại.

- Chị đang chuẩn bị những dự án nào để đưa cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ?

NSƯT Thanh Thanh Tâm: Tôi đang thực hiện nhiều chương trình trên kênh Cải lương tâm sử, với mong muốn kể lại hành trình làm nghề, chia sẻ những điều mình học được và giới thiệu những nét đặc sắc của nghệ thuật cải lương đến đông đảo khán giả. Tôi sẽ biểu diễn các trích đoạn thuộc đề tài xã hội, lịch sử và tuồng cổ, bởi mỗi thể loại đều có cách ca diễn, điệu bộ và biểu cảm riêng. Qua đó, tôi muốn giúp khán giả hiểu hơn về nghề, đồng thời mở ra không gian để các bạn trẻ đặt câu hỏi, trao đổi và cùng tìm hiểu.

Tôi từng đến các trường đại học ở Việt Nam để trò chuyện về cải lương. Khi được nghe nghệ sĩ chia sẻ, xem thị phạm trực tiếp, nhiều bạn trẻ rất hào hứng. Ðiều đó khiến tôi tin rằng các em không hề quay lưng với nghệ thuật truyền thống. Có thể, các em chỉ chưa có đủ cơ hội để tiếp cận và cảm nhận vẻ đẹp của nó. Tôi mong truyền thông sẽ giúp những chương trình như vậy lan toả rộng rãi hơn. Khi cải lương được giới thiệu bằng sự gần gũi, chân thành và có tương tác, người trẻ sẽ có thêm cơ hội tìm đến, hiểu và yêu bộ môn nghệ thuật này.

- Sau những thăng trầm của cuộc đời và nghề diễn, điều chị mong mỏi nhất với sân khấu cải lương là gì?

NSƯT Thanh Thanh Tâm: Dù không diễn thường xuyên, tôi vẫn tập hát, luyện thanh ở nhà để giữ hơi và không quên tuồng. Có những lúc tôi buồn và hụt hẫng khi những người thân thiết trong nghề như nghệ sĩ Ngọc Ðáng, Vũ Linh lần lượt ra đi. Nhưng chỉ cần khoác trang phục biểu diễn, ngọn lửa nghề trong tôi lại bừng lên.

NSƯT Thanh Thanh Tâm thời trẻ bên cố NSƯT Vũ Linh. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi mong có thể mở lớp truyền nghề cho nghệ sĩ trẻ, hướng dẫn các em kỹ thuật hát Hồ Quảng, tuồng sử và cải lương xã hội. Tôi muốn trao lại những gì mình đã học hỏi, tích luỹ qua năm tháng, để các em có thêm hành trang bước vào nghề.

Với tôi, học hỏi là việc không bao giờ dừng lại. Tôi học từ đồng nghiệp, từ lớp nghệ sĩ đi trước và cả những bạn trẻ hôm nay. Nếu có thể tiếp tục hát, tiếp tục chia sẻ và góp phần giữ gìn cải lương, đó đã là niềm hạnh phúc. Tôi xem việc truyền nghề như cách tri ân tổ nghiệp, để những giá trị mình được trao truyền không dừng lại ở một thế hệ.

- Xin cảm ơn NSƯT Thanh Thanh Tâm!