NSƯT Thành Lộc tuyên bố điều đặc biệt sau hơn 50 năm

NSƯT Thành Lộc gây chú ý khi khẳng định: “Thành Lộc không còn là một tên riêng của ai cả. Thành Lộc là tất cả chúng tôi...” Chia sẻ được đưa ra trong ngày Kịch Đoàn Thành Lộc chính thức ra mắt, đánh dấu một chặng đường mới của nghệ sĩ sau nhiều năm gắn bó với sân khấu.

NSƯT Thành Lộc là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu kịch phía Nam. Hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Thành Lộc ghi dấu ở nhiều vai trò từ diễn viên, đạo diễn đến người phát hiện và nâng đỡ nghệ sĩ trẻ. Khả năng hóa thân linh hoạt giúp nghệ sĩ đảm nhận nhiều dạng nhân vật, từ hài hước, chính kịch đến những vai có tâm lý phức tạp. Bên cạnh sân khấu, Thành Lộc còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình và tham gia lồng tiếng.

SƯT Thành Lộc đánh dấu chặng đường mới sau nhiều năm gắn bó với sân khấu.

Trong sự nghiệp, sân khấu vẫn là nơi tạo nên dấu ấn rõ nét nhất của Thành Lộc. Nghệ sĩ từng có nhiều năm gắn bó với Idecaf và trở thành một trong những gương mặt quan trọng của sân khấu này. Năm 2023, sau 26 năm đồng hành, Thành Lộc rời Idecaf và tiếp tục chặng đường mới với sân khấu Thiên Đăng. Dù trải qua nhiều thay đổi, sân khấu vẫn là điểm trở về xuyên suốt hành trình làm nghề.

Đến năm 2026, Thành Lộc mở ra chương mới khi sáng lập Kịch Đoàn Thành Lộc và giữ vai trò định hướng nghệ thuật. Kịch đoàn được xây dựng với tôn chỉ “phụng sự cái đẹp và con người”, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của sân khấu phía Nam, cùng tiếp nối tình yêu dành cho nghệ thuật kịch.

Tác phẩm được chọn để khai màn là Giáng Hương: Sân khấu về khuya, công diễn tối 30/9 tại Nhà hát Bến Thành. Vở diễn do Thành Lộc đạo diễn, phát triển từ nguyên tác Sau bóng hậu trường của cố NSND Nguyễn Thành Châu, sau này được chuyển thể thành cải lương Sân khấu về khuya. Tác phẩm có hành trình hơn 60 năm trên sân khấu và được nhiều thế hệ nghệ sĩ tiếp nối.

Điểm đáng chú ý là Thành Lộc không tiếp tục đảm nhận vai Lĩnh Nam như phiên bản từng thể hiện trước đó. Lương Thế Thành đảm nhận vai này, trong khi Thành Lộc xuất hiện với hai vai Trần Quốc Sơn và Ba Hoài. Việc lùi khỏi vị trí trung tâm để trao thêm không gian cho các nghệ sĩ khác cho thấy vai trò tại kịch đoàn không chỉ nằm ở diễn xuất, mà còn ở công việc dàn dựng và kết nối một tập thể.

NSƯT Thành Lộc trong ngày ra mắt kịch đoàn mang tên mình.

Phát biểu trong ngày khai mạc, Thành Lộc cảm ơn sự chờ đợi, yêu thương của khán giả trong thời gian kịch đoàn chuẩn bị ra mắt và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành để sân khấu có thể sáng đèn với những tác phẩm mới. Từ một tên tuổi gắn với cá nhân, Thành Lộc đang được đặt vào một không gian rộng hơn, nơi nhiều nghệ sĩ cùng làm nghề và cùng tạo nên diện mạo mới cho kịch đoàn.

Với chặng đường mới này, Thành Lộc không chỉ tiếp tục đứng trên sân khấu mà còn dành nhiều tâm sức cho công việc dàn dựng, kết nối và trao cơ hội cho những gương mặt thuộc thế hệ sau. Kịch Đoàn Thành Lộc vì thế trở thành dấu mốc mới trong hành trình hơn 50 năm làm nghề, khi tên tuổi cá nhân được đặt trong một tập thể nghệ sĩ cùng chung tình yêu dành cho sân khấu.