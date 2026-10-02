NSƯT Thành Lộc có khởi đầu thuận lợi

Sau thời gian miệt mài trên sàn tập, Thành Lộc cùng các cộng sự chính thức gặp lại khán giả vào tối 30/9 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Đây không chỉ là đêm công diễn Giáng Hương - Sân khấu về khuya mà còn đánh dấu thời điểm Kịch đoàn Thành Lộc chính thức ra mắt. Trước giờ mở màn, nam nghệ sĩ cùng ê-kíp có mặt từ sớm để hoàn tất những khâu cuối cùng cho một đêm diễn được chờ đợi.

Theo thông tin từ Kịch đoàn Thành Lộc, các suất diễn tiếp theo trong ngày 1, 2, 3 và 4/10 đều đã hết vé từ trước ngày ra mắt.

Trên sân khấu, Thành Lộc đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng thời cùng ê-kíp giới thiệu dàn diễn viên và gửi lời tri ân đến công chúng sau khoảng hai tháng không gặp nhau. Tác phẩm có sự tham gia của Lương Thế Thành, Lê Phương, Vân Trang, Kim Xuân, Hữu Châu cùng nhiều nghệ sĩ khác. Riêng Thành Lộc cũng xuất hiện trong hai vai Quốc Sơn và Ba Hoài, thay vì giữ vai nam chính như phiên bản trước.

Thành Lộc trong Giáng Hương.

Giáng Hương - Sân khấu về khuya được phát triển từ nguyên tác thoại kịch Sau bóng hậu trường của cố NSND Nguyễn Thành Châu, tức soạn giả Năm Châu. Sau này, chính tác giả chuyển thể tác phẩm thành vở cải lương Sân khấu về khuya. Với lịch sử hơn 60 năm, câu chuyện đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ tiếp nối và dàn dựng dưới những hình thức khác nhau.

Ở phiên bản mới, Kịch đoàn lựa chọn tên Giáng Hương - Sân khấu về khuya như một cách tưởng niệm và tri ân những người đã dành phần lớn cuộc đời cho nghệ thuật. Tác phẩm vì thế không chỉ được đặt trong câu chuyện riêng của các nhân vật mà còn gợi nhắc về một thời sân khấu với những gánh hát, người nghệ sĩ và tình yêu dành cho sàn diễn.

Phần âm nhạc của vở do Hữu Thu đảm nhận, biên đạo múa là Dương Nam Long. Thành Lộc đứng ở vị trí đạo diễn, tiếp tục cách làm quen thuộc của anh là tìm cách đưa những tác phẩm có giá trị của sân khấu vào đời sống hiện tại bằng ngôn ngữ phù hợp với khán giả hôm nay.

Câu chuyện tập trung vào Giáng Hương (Lê Phương đảm nhận) và Lĩnh Nam (Lương Thế Thành vào vai), một đôi vợ chồng có khoảng 20 năm đồng hành cùng nhau để gây dựng gánh hát. Giáng Hương là cô đào nổi tiếng, còn Lĩnh Nam giữ vai trò đạo diễn. Khi thị hiếu khán giả thay đổi, hoạt động của gánh hát đứng trước nhiều khó khăn, kéo theo những bất đồng giữa hai người.

Lĩnh Nam muốn dựng Nữ hoàng hộp đêm nhằm thu hút công chúng, trong khi Giáng Hương hướng tới Huyền Trân với mong muốn giữ lại tinh thần và giá trị truyền thống của gánh hát. Mâu thuẫn nghề nghiệp dần kéo theo những rạn nứt trong đời sống hôn nhân. Vân Trang đảm nhận vai Mỹ Tiên, người có mối quan hệ tình cảm với Lĩnh Nam và góp phần đẩy câu chuyện đến những biến chuyển mới.

Lương Thế Thành - Lê Phương và Vân Trang trong Giáng Hương.

Với Lê Phương và Lương Thế Thành. Đây cũng là lần hai diễn viên tiếp tục kết hợp trên sân khấu sau nhiều năm kể từ lần đầu đóng chung. Sự góp mặt của Vân Trang và nhiều nghệ sĩ có kinh nghiệm giúp phiên bản mới có sự đan xen giữa các gương mặt quen thuộc và thế hệ diễn viên trẻ.

Điều đáng chú ý là lần này Thành Lộc không đặt mình vào vị trí trung tâm của vở diễn. Sau nhiều năm thường xuyên xuất hiện với những vai diễn nổi bật, anh lựa chọn đứng sau sân khấu ở vai trò đạo diễn, đồng thời trao phần lớn đất diễn cho các đồng nghiệp. Đây là hướng đi từng được anh thể hiện từ phiên bản Giáng Hương ra mắt tại sân khấu Thiên Đăng năm 2023.

Trước khi Kịch đoàn Thành Lộc xuất hiện, nam nghệ sĩ đã có nhiều năm gắn bó với sân khấu Idecaf. Anh tham gia đơn vị này từ năm 1997 và góp phần tạo dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Dạ cổ hoài lang, Cậu đồng, Ngôi nhà không có đàn ông, Hợp đồng mãnh thú, Tấm Cám và series Ngày xửa ngày xưa. Ngoài sân khấu, Thành Lộc còn tham gia một số phim điện ảnh, truyền hình và từng đảm nhận vai trò giám khảo.

Năm 2023, sau 26 năm gắn bó với Idecaf, Thành Lộc thành lập sân khấu Thiên Đăng. Đây là giai đoạn anh tiếp tục đảm nhận đồng thời nhiều vai trò, từ diễn viên, đạo diễn đến người xây dựng hoạt động sân khấu. Các nghệ sĩ như Hữu Châu, Kim Xuân, Phi Phụng, Mỹ Duyên, Vân Trang, Lương Thế Thành, Lê Phương cũng từng đồng hành với sân khấu mới.

Với 5 suất diễn đầu tiên đã kín chỗ, Kịch đoàn Thành Lộc đang có khởi đầu đáng chú ý. Sau Giáng Hương - Sân khấu về khuya, sự đón nhận của khán giả sẽ là cơ sở để Thành Lộc và các cộng sự tiếp tục triển khai những tác phẩm mới trong thời gian tới.