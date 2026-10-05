NSƯT Thành Lộc có khởi đầu đáng mừng

Thành Lộc đang có một khởi đầu đáng chú ý với Kịch Đoàn mang tên mình. Sau tuần lễ khai trương, dự án sân khấu đầu tiên của Kịch Đoàn Thành Lộc đã ghi nhận 5 suất diễn với hơn 1.800 khán giả đến thưởng thức.

Theo thông tin được Kịch Đoàn Thành Lộc chia sẻ, 5 suất diễn Giáng Hương - Sân Khấu Về Khuya đều nhận được sự quan tâm từ khán giả. Hơn 1.800 người đã lấp kín khán phòng trong suốt tuần lễ khai trương, đồng thời gửi về nhiều phản hồi tích cực dành cho ê-kíp.

Giáng Hương - Sân Khấu Về Khuya nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Đây được xem là tín hiệu đáng mừng đối với Thành Lộc khi nam nghệ sĩ đang có một bước đi mới trong hành trình hoạt động sân khấu. Thay vì chỉ xuất hiện với vai trò diễn viên, Thành Lộc còn đảm nhận vị trí người đứng đầu Kịch Đoàn, cùng ê-kíp xây dựng những dự án sân khấu riêng.

Đáng chú ý, Giáng Hương - Sân Khấu Về Khuya cũng đánh dấu một trong những hoạt động quan trọng của Thành Lộc sau khi Kịch Đoàn chính thức ra mắt. Việc có hơn 1.800 khán giả đến với 5 suất diễn đầu tiên cho thấy sự quan tâm của công chúng dành cho sân khấu cũng như những dự án có sự tham gia của Thành Lộc.

Trên trang của Kịch Đoàn, FC Thành Lộc gửi lời chúc mừng đến toàn thể ê-kíp Giáng Hương - Sân Khấu Về Khuya, đồng thời dành lời tri ân đến Thành Lộc với vai trò “người thuyền trưởng” của tập thể.

Các nghệ sĩ, diễn viên cùng nhau tạo nên tác phẩm.

Lời chúc cũng được gửi đến các nghệ sĩ, diễn viên và những thành viên đứng sau ánh đèn đã cùng nhau tạo nên tác phẩm. Thành Lộc cùng ê-kíp được kỳ vọng tiếp tục duy trì sự kết nối với khán giả thông qua những suất diễn tiếp theo.

Với riêng Thành Lộc, con số hơn 1.800 khán giả trong 5 suất đầu tiên mang đến một tín hiệu tích cực cho chặng đường phía trước. Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, Thành Lộc tiếp tục cho thấy sự hiện diện của mình trong đời sống kịch nói thông qua một mô hình hoạt động mới.

NSƯT Thành Lộc.

Trước đó, Thành Lộc có nhiều năm gắn bó với sân khấu và ghi dấu qua hàng loạt vai diễn, đồng thời góp mặt trong các dự án điện ảnh như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn và Song Lang. Việc thành lập Kịch Đoàn riêng và chọn Giáng Hương - Sân Khấu Về Khuya làm tác phẩm mở màn vì thế cũng đánh dấu một bước đi mới của Thành Lộc trên hành trình hoạt động nghệ thuật.

Hiện sự quan tâm của khán giả dành cho Giáng Hương - Sân Khấu Về Khuya vẫn là một trong những tín hiệu được chú ý. Với màn khởi đầu thuận lợi, Thành Lộc và các cộng sự có thêm động lực để tiếp tục đưa sân khấu đến gần công chúng trong thời gian tới.