PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS-ca sĩ Thu Hà cùng hóa thân thành những cô giáo trẻ lên vùng cao dạy học trong MV Em là cô giáo vùng cao ra mắt nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS-ca sĩ Thu Hà kết hợp trong MV “Em là cô giáo vùng cao”.

MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, sử dụng ca khúc Em là cô giáo vùng cao của nhạc sĩ Phan Huy Hà, phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự. Tác phẩm kể câu chuyện về những giáo viên trẻ rời xa phố thị, vượt núi băng rừng để mang con chữ đến với học sinh ở những bản làng xa xôi.

Trong MV, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS Thu Hà vào vai hai cô giáo có xuất thân từ những ngôi trường khác nhau, cùng lựa chọn lên vùng cao công tác. Những ngày đầu đặt chân đến bản làng, họ phải đối diện với địa hình hiểm trở, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và việc vận động học sinh đến lớp không dễ dàng.

Bằng sự kiên trì và tình yêu dành cho học trò, hai cô giáo từng bước tìm cách gần gũi với các em, động viên các em đến trường. MV đan xen câu chuyện ấy với hình ảnh ruộng bậc thang, núi rừng, những con suối và con đường quanh co dẫn đến lớp học.

Hai ca sĩ hóa thân thành hai cô giáo trẻ, vượt qua khó khăn để mang con chữ đến với học sinh ở những bản làng vùng cao.

Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ mộc mạc. Hai nghệ sĩ lựa chọn cách thể hiện dung dị, chú trọng sự hòa quyện giữa hai giọng hát thay vì phô diễn kỹ thuật thanh nhạc.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn chia sẻ, là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, cô và Thu Hà thấu hiểu những vất vả, khó khăn của giáo viên trên hành trình gieo chữ. Trải nghiệm hóa thân thành cô giáo vùng cao và tiếp xúc với các em nhỏ giúp hai nghệ sĩ cảm nhận rõ hơn những nỗ lực của người làm nghề giáo ở những địa bàn còn nhiều thiếu thốn.

Với TS Thu Hà, những cảnh quay cùng học sinh vùng cao mang lại cảm xúc đặc biệt. Nữ ca sĩ cho biết khi được trò chuyện, đứng lớp và vui chơi với các em, cô không còn chỉ cảm nhận câu chuyện từ góc độ một người nghệ sĩ tham gia diễn xuất.

Em là cô giáo vùng cao cũng đánh dấu sự kết hợp của hai người bạn đã gắn bó gần 25 năm. Năm 2002, Tân Nhàn và Thu Hà cùng trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, theo học dưới sự hướng dẫn của NSƯT Lan Anh.

Cả hai từng đạt thành tích tại cuộc thi Sao Mai. Năm 2005, Tân Nhàn giành giải Nhất dòng nhạc mang âm hưởng dân gian và giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Hai năm sau, Thu Hà giành giải Nhì ở cùng phong cách âm nhạc.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn được trao tặng Bằng khen vì những thành tích trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên.

Sau nhiều năm theo đuổi con đường nghệ thuật và giảng dạy, hiện Tân Nhàn là Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Thu Hà giữ vị trí Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hai nghệ sĩ vẫn duy trì sự gắn bó và từng phát hành một số sản phẩm âm nhạc chung.

Ngày 19/11, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn được trao tặng Bằng khen vì những thành tích trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên.

Trước đó, ngày 19/11/2025, nữ ca sĩ được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật. Cô hiện vừa hoạt động biểu diễn, vừa tham gia giảng dạy và quản lý đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.