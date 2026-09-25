NSƯT Phi Điểu kể chuyện chú Cuội, đưa Trung thu đến với bệnh nhi

Bé Thiên Mỹ ngồi trên lòng bà ngoại hào hứng đón Trung thu. Ảnh: BV cung cấp

Trên chiếc giường bệnh tại Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bé Nguyễn Phúc Thiên Mỹ, 3 tuổi, cẩn thận bày từng món quà vừa được Bệnh viện Nhân dân Gia Định tặng ra trước mặt.

Bệnh nhi vui Trung thu giữa những ngày điều trị

Bánh, sữa, trái cây và chiếc lồng đèn hình cá voi khiến cô bé đang phải điều trị viêm phổi thích thú, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn sau những ngày nằm viện.

Bé Thiên Mỹ nhập viện khoảng một tuần vì viêm phổi, ho và sốt. "Cháu nằm viện cả tuần, buồn lắm. Hôm nay, được Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình Trung thu cho các bệnh nhi nên cháu vui lắm", bà Bùi Thị Kim Thoa, 61 tuổi, ngụ ở P. Bình Thạnh TPHCM, bà ngoại của Thiên Mỹ hào hứng kể.

Bệnh nhi thích những chiếc đèn trung thu được làm từ lá dừa. Ảnh: BV cung cấp

Nhìn cháu gái thích thú với những món quà nhỏ, bà Thoa cho rằng những hoạt động như vậy có ý nghĩa lớn với trẻ đang điều trị trong bệnh viện.

"Vào bệnh viện điều trị lại được tham gia những chương trình như thế này, các cháu thấy vui, cảm giác như khỏe hơn", bà Thoa chia sẻ.

Với bà Thoa và cô cháu gái, mùa Trung thu năm nay giữa bệnh viện sẽ trở thành một ký ức đặc biệt, được nhớ bằng những món quà nhỏ và nụ cười.

Trong không gian bệnh viện, chương trình Trung thu "Trăng tròn yêu thương" được Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức vào ngày 24/9 đã mang lại niềm vui, tiếng cười cho rất nhiều bệnh nhi.

Những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc và những phần quà Trung thu giúp hành lang Khoa Nhi trở nên vui tươi hơn, để các em vẫn có thể cảm nhận được không khí Trung thu dù chưa thể trở về nhà.

NSƯT Phi Điểu kể chuyện "Sự tích chú Cuội cung trăng. Ảnh: BV cung cấp

Các bệnh nhi còn được NSƯT Phi Điểu kể chuyện "Sự tích chú Cuội cung trăng", câu chuyện quen thuộc gắn với hình ảnh chú Cuội và vầng trăng trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Ánh mắt trẻ thơ chăm chú hướng theo từng lời kể chậm rãi nhưng lôi cuốn của NSƯT Phi Điểu.

Trao yêu thương, để mọi gia đình có một mùa Trung thu trọn vẹn

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ: "Trung thu là một dịp rất đặc biệt đối với trẻ em, bởi đây không chỉ là ngày hội của bánh, của đèn và những câu chuyện cổ tích, mà còn là ký ức về gia đình, về những người thân yêu bên cạnh các em. Với những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, chúng tôi mong muốn các em vẫn có thể cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp ấy, dù Trung thu năm nay diễn ra trong một không gian rất khác. Mỗi hoạt động nhỏ hôm nay đều là một lời động viên để các em có thêm niềm vui, thêm tinh thần và vững bước trong quá trình điều trị".

Các bệnh nhi được nhận quà Trung thu. Ảnh: BV cung cấp

Bên cạnh những câu chuyện cổ tích, các em còn được xem các cô chú nghệ nhân giới thiệu và thực hiện những chiếc lồng đèn Trung thu từ lá dừa, một vật liệu gần gũi với đời sống và thân thiện với môi trường.

Từ những chiếc lá dừa mộc mạc, qua đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, những chiếc lồng đèn dần thành hình với nhiều kiểu dáng ngộ nghĩnh như bông hoa, con cá, con cào cào…. Các em chăm chú theo dõi từng công đoạn, thích thú khi thấy những chiếc lá quen thuộc được tạo thành những món đồ chơi mang đậm không khí Trung thu.

Từ đó, những hình ảnh quen thuộc của làng quê, của chiếc lá dừa và những chiếc lồng đèn thủ công cũng được kể lại theo cách thật nhẹ nhàng, ngay trong không gian bệnh viện.