NSƯT Ngọc Quỳnh đưa vợ kém tuổi sang Trung Quốc hưởng tuần trăng mật

Mới đây, NSƯT Ngọc Quỳnh thu hút sự quan tâm khi cùng bà xã Thùy Anh chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sau gần hai tháng tổ chức đám cưới, cặp đôi mới có thời gian tận hưởng tuần trăng mật vì lịch trình công việc bận rộn. Những khoảnh khắc thân mật của hai nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Thùy Anh đăng tải loạt ảnh bên NSƯT Ngọc Quỳnh kèm dòng trạng thái ngọt ngào "Giây phút này là mãi mãi!". Trong những bức ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên thoải mái ôm chồng giữa phố đông người, cả hai cùng mỉm cười trước ống kính. Khung cảnh Bắc Kinh về đêm với ánh đèn rực rỡ và những hàng cây chuyển màu tạo nên không khí lãng mạn cho chuyến đi.

NSƯT Ngọc Quỳnh và bà xã Thùy Anh khoe khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến tuần trăng mật tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: FBNV.

Về phía NSƯT Ngọc Quỳnh, nam diễn viên cũng cập nhật hình ảnh bên vợ cùng dòng chú thích bằng tiếng Trung mang ý nghĩa ngày đầu tiên của kỳ nghỉ ngọt ngào. Qua những bức ảnh, cả hai xuất hiện với trang phục đời thường, liên tục có những cử chỉ gần gũi và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư sau nhiều tháng tập trung cho công việc.

Theo chia sẻ của Thùy Anh, vợ chồng cô dự kiến dành khoảng 5 ngày tại Bắc Kinh cùng một số người bạn thân. Thay vì lên lịch trình tham quan dày đặc, NSƯT Ngọc Quỳnh và bà xã lựa chọn những hoạt động nhẹ nhàng như dạo phố, ngắm lá vàng, thưởng thức ẩm thực địa phương và ngồi cà phê. Đây cũng là dịp để hai nghệ sĩ nghỉ ngơi sau thời gian dài bận rộn với các dự án sân khấu.

Vợ chồng NSƯT Ngọc Quỳnh tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn sau gần hai tháng tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Trước đó, NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh từng lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, lịch trình phải thay đổi khi cả hai cùng tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Sau khi hoàn thành công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, cặp đôi mới sắp xếp được chuyến đi nước ngoài và lựa chọn Trung Quốc làm điểm đến.

NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh tổ chức hôn lễ vào tối 23/9 tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 400 khách mời. Đám cưới quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc như NSND Công Lý, Trung Hiếu và Doãn Quốc Đam. Đây là cuộc hôn nhân thứ ba của Ngọc Quỳnh sau hai lần đổ vỡ, trong khi Thùy Anh cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với nam diễn viên.

NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh tổ chức hôn lễ vào tháng 9/2026 với sự tham dự của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: FBNV.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tại hôn lễ là khi NSƯT Ngọc Quỳnh xúc động chia sẻ rằng anh từng trải qua nhiều cuộc đời trên sân khấu, nhưng vai diễn muốn gắn bó lâu dài nhất chính là làm chồng của Thùy Anh. Lời bộc bạch của nam nghệ sĩ khiến cô dâu không giấu được xúc động và nhận được những tràng vỗ tay từ khách mời.

Đáng chú ý, Thùy Anh từng tiết lộ cô đã tham dự cả hai đám cưới trước đây của NSƯT Ngọc Quỳnh với tư cách đồng nghiệp. Khi ấy, nữ diễn viên chưa từng nghĩ có ngày mình trở thành người đứng cạnh anh trong lễ đường. Sau nhiều năm quen biết và làm việc chung, cả hai dần tìm thấy sự đồng cảm, chính thức công khai tình cảm vào năm 2024.

Từng là đồng nghiệp thân thiết nhiều năm, Ngọc Quỳnh và Thùy Anh dần tìm thấy sự đồng cảm trước khi quyết định về chung một nhà. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, chuyện tình của NSƯT Ngọc Quỳnh cũng từng vấp phải những ý kiến trái chiều. Việc nam diễn viên kết hôn lần ba khiến đời tư của anh trở thành đề tài bàn luận. Trước những bình luận tiêu cực, Ngọc Quỳnh khẳng định bản thân đã độc thân trước khi bắt đầu mối quan hệ mới, đồng thời chủ động bảo vệ bà xã trước những suy đoán thiếu căn cứ.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đám cưới, NSƯT Ngọc Quỳnh thừa nhận những cuộc hôn nhân trước giúp anh có thêm kinh nghiệm trong cách ứng xử và duy trì quan hệ gia đình. Nam diễn viên đánh giá Thùy Anh là người điềm tĩnh, biết chia sẻ và luôn hỗ trợ anh cả trong công việc lẫn cuộc sống. Anh cũng bày tỏ mong muốn tập trung vun đắp cuộc hôn nhân hiện tại thay vì để những lời bàn tán ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng.

Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, NSƯT Ngọc Quỳnh tìm thấy hạnh phúc mới bên người vợ kém 7 tuổi. Ảnh: FBNV.

Sinh năm 1980, NSƯT Ngọc Quỳnh là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Anh được biết đến qua các tác phẩm như Hoa Cỏ May, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Biệt Dược Đen và Hoa Vương. Đặc biệt, vai Thái trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái giúp nam diễn viên giành giải Cánh Diều Vàng dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình năm 2019.

Trong khi đó, Thùy Anh sinh năm 1987, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Nữ diễn viên từng tham gia Nhà Trọ Balanha, Phóng Viên Thử Việc và Xúc Xắc Tình Yêu. Cùng hoạt động nghệ thuật, hai vợ chồng có nhiều cơ hội đồng hành trong các dự án sân khấu và chia sẻ những áp lực đặc thù của nghề diễn.

Cùng hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Hà Nội, NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh luôn có sự đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: FBNV.

Những hình ảnh đời thường của NSƯT Ngọc Quỳnh cùng vợ cho thấy nam nghệ sĩ đang dành thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân và những khoảnh khắc bình yên bên gia đình.