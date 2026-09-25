NSƯT Ngọc Quỳnh cưới lần ba: Đêm trước ngày vui vẫn mất ngủ vì hồi hộp

Tiệc cưới của NSƯT Ngọc Quỳnh cùng nữ diễn viên Thùy Anh được tổ chức tại một nhà hàng ở Hà Nội vào tối 23/9 với sự tham dự của khoảng 400 khách mời. Đoạn video do Thùy Anh chia sẻ đã ghi lại trọn vẹn sự hồi hộp, lo lắng của nam diễn viên.

“Tôi bồi hồi xúc động, xao xuyến. Anh em bạn bè khắp nơi trên cả nước, thậm chí ở nước ngoài về dự đám cưới” , Ngọc Quỳnh chia sẻ. Đáp lại, Thùy Anh nhắn gửi: “Hãy tận hưởng từng giây phút này đi vì không xảy ra thêm lần nào nữa”.

Trước đó, nữ diễn viên cho biết Ngọc Quỳnh “thao thức đến sáng” khi nghĩ về ngày cưới. Thùy Anh nói cô nhiều lần tưởng tượng cảnh bước lên lễ đường. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc nói bất kỳ điều gì, nước mắt đã rưng rưng.

Trước ngày cưới, Ngọc Quỳnh và Thùy Anh thực hiện nhiều bộ ảnh, trong đó có một bộ được chụp tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Chương trình đón khách bắt đầu lúc 18h30, chính thức nhập tiệc vào 19h và nối tiếp bằng phần giao lưu. Tâm sự trước giờ G, Ngọc Quỳnh tiết lộ mối duyên giữa anh và Thùy Anh bắt nguồn từ sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi cả hai cùng làm việc và bén duyên.

Theo nam diễn viên, anh và Thùy Anh bắt đầu từ tình nghề, tình nghĩa rồi phát triển thành tình yêu. Hai người đi qua những năm tháng tuổi trẻ, vui buồn và giai đoạn không dễ dàng.

Nam nghệ sĩ khẳng định chính sự thấu hiểu, những trải nghiệm đồng hành vượt sóng gió và quyết định gắn bó đã đưa họ đến bến bờ hạnh phúc. “Không còn là hai người cùng bước trên sân khấu mà là hai người cùng bước qua cuộc đời. Có lẽ đây là suất diễn đặc biệt nhất của chúng mình” , anh trải lòng.

Hai diễn viên bày tỏ sự hồi hộp, xúc động trước ngày cưới.

Cả hai công khai chuyện tình cảm từ tháng 6/2024. Ngọc Quỳnh cho biết anh và Thùy Anh hòa hợp trong nhiều khía cạnh, từ công việc, tình cảm đến cách nuôi dạy con và ứng xử với gia đình hai bên.

Về gia cảnh riêng, Thùy Anh từng qua một lần đò và có con trai 15 tuổi. Trong khi đó, Ngọc Quỳnh trải qua hai lần đổ vỡ và có ba người con. Nam nghệ sĩ ưu tú sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, từng công tác tại Đoàn kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ trước khi về Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nam diễn viên được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Hoa hồng trên ngực trái, Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước, Biệt dược đen, Hoa vương... Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2024.

Cặp đôi là đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Bà xã anh - diễn viên Thùy Anh sinh năm 1987, là đồng nghiệp của anh tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc qua các phim Nhà trọ Balanha, Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu...