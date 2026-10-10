NSƯT Kim Tiểu Long làm liveshow 'Dòng chảy thanh âm' kỷ niệm 35 năm ca hát

Liveshow được xây dựng theo hình thức kể chuyện qua các chương hồi, phác họa hành trình từ một cậu bé đam mê đờn ca tài tử đến vị trí kép chánh được khán giả mến mộ. Kim Tiểu Long (tên thật Trương Hoàng Kép, sinh năm 1974 tại Vĩnh Long) bắt đầu bước lên sân khấu từ năm 15 tuổi với vai quân sĩ chạy cờ, trước khi từng bước khẳng định tên tuổi và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) vào năm 2011.

Đồng hành cùng nam nghệ sĩ trong chương trình là những đồng nghiệp và nghệ sĩ thân thiết. Đáng chú ý, NSƯT Kim Tử Long - người mà Kim Tiểu Long luôn kính trọng gọi là thầy - sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn phần cải lương.

Đêm diễn dự kiến có 3 trích đoạn cải lương (gồm 2 trích đoạn lịch sử và 1 trích đoạn xã hội). Trong đó, NSƯT Quế Trân - đồng nghiệp gắn bó gần 30 năm - sẽ hóa thân thành Mỵ Châu bên chàng Trọng Thủy do Kim Tiểu Long thể hiện, cùng sự góp mặt của Kim Tử Long trong vai An Dương Vương.

Với Kim Tiểu Long, “Dòng chảy thanh âm” không chỉ là một dấu ấn cá nhân mà còn là dịp tri ân khán giả đã đồng hành cùng anh suốt hơn ba thập kỷ qua. Liveshow hứa hẹn mang đến sự kết hợp giữa nghệ thuật cải lương truyền thống và hình thức thể hiện hiện đại, giữ trọn cốt cách tinh hoa của sân khấu cổ truyền.