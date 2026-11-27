NSƯT Kim Cúc qua đời vào tối ngày 24/11. Theo cáo phó, nữ nghệ sĩ đã trải qua thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa và gia đình hết lòng chăm sóc, bà vẫn không qua khỏi.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam

Theo Lao động Thủ đô, NSƯT Kim Cúc tên thật là Phan Thị Kim Cúc, sinh năm 1944, từng là ca sĩ trong đoàn văn công Lục Ngạn. Vào năm 1967, khi đang chuẩn bị tiết mục để chuẩn bị đi phục vụ cho các chiến sĩ đường 9 Nam Lào thì bà được gọi đi đọc hộ tin cho quân đội trên phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Một ngày sau khi lên đài đọc bản tin, bà được cấp trên yêu cầu bàn giao lại công việc tại đoàn văn công và nhận nhiệm vụ mới. Cùng với công việc tại Đài, NSƯT Kim Cúc đã tranh thủ đi học thêm đại học tại chức và học thêm ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung để có thể phát âm được những ngôn ngữ đó.

Nữ nghệ sĩ nhớ lại khoảng thời gian mới vào nghề. Bà chú ý từng cách phát âm, cách ngắt nhịp của những đồng nghiệp đi trước. Sau đó, bà đọc lại theo cách riêng phù hợp với chất giọng đặc trưng của mình. NSƯT Kim Cúc cho biết, khi bản tin bà đọc lên sóng, chỉ cần không may có hai từ dính vào nhau hay hai từ mà bà lỡ đọc nhanh hơn cần thiết, bà cũng cảm thấy áy náy và khó chịu. Thế là bà lại ngồi lại, tập luyện tới khi nào ưng ý mới thôi.

NSƯT Kim Cúc. Ảnh: Quân Đội Nhân Dân.

Năm 1969, NSƯT Kim Cúc chính thức gắn bó với chương trình "Đọc truyện đêm khuya" đến khi nghỉ hưu. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, có lần nhà văn Văn Tùng nói với bà: “Tôi không biết năm nay chị bao nhiêu tuổi nhưng cho phép tôi gọi chị bằng cô. Cô Cúc ơi, truyện tôi tự viết ra, tôi đưa cho mọi người xung quanh đọc họ đều nhận xét truyện của tôi chả có gì đặc biệt.

Khi truyện in trên báo, tôi đọc xong cũng thấy nó chả ra cái gì cả. Vậy mà ngày hôm qua, truyện này được phát trên đài qua giọng đọc của cô, mọi người hỏi tôi, ô, truyện này mới viết à? Hay thế. Tôi cảm ơn cô. Cô là người thứ hai đã giúp truyện của tôi sống lại”.

Theo Tiền Phong, NSƯT Kim Cúc là một trong những phát thanh viên đọc Bản tin Chiến thắng trưa ngày 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thời điểm Chiến dịch Hồ Chí Minh mở ra, các bản tin chiến thắng từ chiến trường liên tục được chuyển về Đài. Trưa ngày 30/4/1975, bà cùng phát thanh viên Kim Túy đang trong ca trực tại trụ sở Đài.

Sau khi nhận tin từ Bộ Tổng tham mưu, phóng viên chuyển gấp bản tin chiến thắng về Đài. Bà bồi hồi kể trên Quân đội Nhân dân: “Đến tận khi cầm tờ bản tin trên tay, tôi mới biết đó là tin giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi hồi hộp khi ngồi xuống chiếc ghế đọc thẳng, phát trực tiếp lên sóng phát thanh. Trước mặt tôi là dòng chữ “Hàng triệu người đang nghe ta”.

Chính khẩu hiệu này đã thôi thúc tôi bình tĩnh, giữ cân bằng để làm tròn nhiệm vụ của mình. Lúc đó, tôi và đồng nghiệp chỉ biết động viên nhau kìm nén cảm xúc không được dâng trào, có thể ảnh hưởng đến giọng đọc, tin chiến thắng sẽ không được đọc trọn vẹn”.

Bản tin ngắn được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam: “Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11h30, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng tham mưu ngụy - Dương Văn Minh - đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”.

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Kim Cúc vẫn cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam trong chương trình "Đọc truyện đêm khuya". Bà còn tham gia giảng dạy các lớp đào tạo người dẫn chương trình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 2013, vì lý do sức khỏe, bà dừng cộng tác với các chương trình của Đài.

Ảnh: Báo Văn Hoá.

Tuổi già bình yên bên chồng và con cháu

NSƯT Kim Cúc lập gia đình với một người làm cùng Đài và sinh liền hai con nhỏ. Trong cuộc phỏng vấn với Khám Phá năm 2012, bà từng chia sẻ về gia đình: "Hai vợ chồng với hai đứa con nhỏ, không ai trông giúp. Đi họp chi bộ, chồng ôm theo cô con gái lớn.

Còn tôi khi đi thu, tôi mang theo cậu con trai út. Mẹ ở trong phòng thu, con đứng ngoài tưởng mẹ bị nhốt trong phòng thu thì khóc um lên, tôi phải nhờ người đưa cháu đi ra xa. Lúc bấy giờ mình như làm sao ấy, không lý giải được.

Vào tới phòng thu là quên hết, nghe thấy tiếng khóc thì nghĩ là của đứa trẻ con nào chứ cũng không nghĩ đó là con mình. Công việc tạo cho mình thói quen khi bước chân vào phòng thu là bỏ lại tất cả mọi thứ, chỉ có mình và văn bản".

Khi về già, vợ chồng nghệ sĩ Kim Cúc sống nương tựa vào nhau, vui vầy cùng con cháu. Bà chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với VOV năm 2014: "Bố mẹ đứa cháu nội tôi nhà kế bên, hàng ngày vợ chồng chúng đi làm thì bế con sang cho chúng tôi.

Trông cháu vất vả nhưng vui. Tôi trông đứa này đã là đứa cháu nội thứ ba rồi đấy. Có đứa tôi chăm từ nhỏ nay học lớp 3 vẫn ở với ông bà. Mới đây khi cô giáo cho làm văn viết về người mà các con yêu quý nhất, cháu đã viết về bà nội. Đọc mà cảm động chảy nước mắt".

NSƯT Kim Cúc đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975. Nguồn video: Vietnamnet