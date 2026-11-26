Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Phan Thị Kim Cúc qua đời lúc 22h25 ngày 24/11, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Lễ viếng được tổ chức từ 8h45 đến 10h15 ngày 28/11 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 10h15 cùng ngày. Sau lễ hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, lễ an táng được tổ chức vào sáng 29/11 tại Nghĩa trang Đồng Rỡ, Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

NSƯT Kim Cúc. Ảnh: VTV

NSƯT Kim Cúc sinh năm 1944, quê Nam Định. Trước khi đến với nghề phát thanh, bà từng là ca sĩ của Đoàn Văn công Lục Ngạn. Năm 1967, bà chuyển sang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, bắt đầu hành trình gắn bó với công việc truyền tải thông tin và các tác phẩm văn học qua sóng radio.

Dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của NSƯT Kim Cúc là tham gia đọc bản tin chiến thắng trưa 30/4/1975. Trong thời khắc lịch sử ấy, giọng đọc của bà cùng các đồng nghiệp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã chuyển tới thính giả tin vui về ngày đất nước thống nhất.

Bản tin được phát lúc 11h45 với nội dung ngắn gọn, thông báo diễn biến chiến thắng. Đến 18h cùng ngày, Đài tiếp tục phát bản tin được biên tập đầy đủ hơn, kết hợp âm nhạc, trong đó có ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Với NSƯT Kim Cúc, đây là kỷ niệm đặc biệt của cuộc đời làm nghề, khi công việc của người phát thanh viên gắn với một sự kiện trọng đại của dân tộc.

Bên cạnh những bản tin thời sự, tên tuổi NSƯT Kim Cúc còn gắn liền với chương trình “Đọc truyện đêm khuya”. Bắt đầu tham gia chương trình từ năm 1969, bà trở thành giọng đọc quen thuộc với nhiều thế hệ thính giả. Chất giọng truyền cảm và cách thể hiện giàu cảm xúc giúp bà đưa những câu chuyện văn học đến gần người nghe.

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Kim Cúc tiếp tục cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời tham gia giảng dạy các lớp đào tạo người dẫn chương trình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 2013, bà dừng cộng tác với các chương trình của Đài vì lý do sức khỏe.