Sau màn đòi nợ Hồng Đào gây chú ý trong Lên Hương, NSƯT Hữu Châu tiếp tục góp mặt trong một dự án điện ảnh mới. Lần này, nam nghệ sĩ đảm nhận vai cậu Denis Lê Phát An trong Hoàng hậu cuối cùng, dự kiến ra mắt năm 2027.

Trong phim Lên Hương, NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào có màn kết hợp hài hước thông qua câu chuyện đòi nợ giữa hai nhân vật. Đáng chú ý, sau khi phim ra mắt, Hữu Châu còn đăng bài trên Facebook cá nhân, gọi tên nhân vật bà Mũi của Hồng Đào và công khai đòi 500 triệu đồng. Nam nghệ sĩ hài hước nhắn nhủ: “Định quỵt hay gì?”, khiến khán giả thích thú. Màn đòi nợ này thực chất là cách nam nghệ sĩ tiếp tục tương tác, quảng bá cho bộ phim, chứ không phải khoản nợ có thật giữa hai diễn viên ngoài đời.

NSƯT Hữu Châu vào vai ông Năm trong phim Lên Hương.

Sau khoảng hai tháng kể từ khi Lên Hương ra mắt, NSƯT Hữu Châu tiếp tục cho thấy lịch trình hoạt động nghệ thuật đáng chú ý. Nam nghệ sĩ góp mặt trong Hoàng hậu cuối cùng, dự án điện ảnh được lên kế hoạch phát hành vào năm 2027. Trong phim, ông đảm nhận vai cậu Denis Lê Phát An, còn được biết đến với tên gọi Denis An.

Đây là nhân vật có thật trong lịch sử, gắn với câu chuyện về cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu. Sự xuất hiện của nhân vật Denis Lê Phát An mở ra thêm một lát cắt về tầng lớp quý tộc và những mối quan hệ xoay quanh hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Việc NSƯT Hữu Châu tham gia dự án cũng khiến khán giả chú ý, bởi nam nghệ sĩ vốn có thế mạnh ở những vai diễn đòi hỏi kinh nghiệm và khả năng xử lý tâm lý nhân vật.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hữu Châu là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt. Ông được khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên, khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai hài hước, gần gũi đến nhân vật có chiều sâu cảm xúc. Trên sân khấu, nam nghệ sĩ cũng là một trong những nghệ sĩ gạo cội có nhiều đóng góp cho thế hệ diễn viên trẻ.

NSƯT Hữu Châu cùng NSƯT Diệu Đức trong phim Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Hữu Châu từng tham gia nhiều tác phẩm được chú ý như Cô Ba Sài Gòn, Chị Mười Ba, Mắt Biếc, Em Và Trịnh và Đất Rừng Phương Nam. Mỗi vai diễn đều mang màu sắc riêng, cho thấy sự linh hoạt của nam nghệ sĩ khi làm việc với nhiều thể loại phim khác nhau.

Từ màn đòi nợ Hồng Đào trong Lên Hương đến vai cậu Denis Lê Phát An trong Hoàng hậu cuối cùng, NSƯT Hữu Châu tiếp tục duy trì sự hiện diện trên màn ảnh rộng. Dù thuộc hai màu sắc phim khác biệt, những dự án này cho thấy nam nghệ sĩ vẫn tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật và chưa có dấu hiệu dừng lại.