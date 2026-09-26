NSƯT Hữu Châu tái ngộ người bạn thuở nhỏ trong phim 'Lên hương'

Sau khi “Lên hương” ra rạp, những câu chuyện phía sau sự xuất hiện của dàn diễn viên khách mời tiếp tục được hé lộ. Trong đó, NSƯT Hữu Châu gây chú ý khi chia sẻ đây là lần thứ ba anh có dịp làm việc cùng đạo diễn Khương Ngọc.

Nam nghệ sĩ cho biết anh nhận lời tham gia dự án không chỉ bởi sự quý mến dành cho Khương Ngọc mà còn vì muốn có cơ hội làm việc cùng Hồng Đào. Hai nghệ sĩ từng học cùng lớp, cùng trường sân khấu và quen biết nhau từ khi còn trẻ.

NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào. Ảnh: NSX

Qua ba lần cộng tác, Hữu Châu dành nhiều tình cảm cho Khương Ngọc, đồng thời ấn tượng với sự lễ phép và sâu sắc của nam đồng nghiệp trẻ. Anh cũng đánh giá cao nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ, hoạt bát mà Khương Ngọc mang đến trên trường quay.

Với Hữu Châu, việc hội ngộ Hồng Đào trong một dự án điện ảnh là kỷ niệm đáng nhớ. Dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, anh vẫn nhanh chóng nhận lời khi có cơ hội đứng chung dự án với người bạn đã quen biết từ thuở nhỏ.

Bên cạnh Hữu Châu, “Lên hương” còn quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời. Ngọc Lan cho biết cô được nhà sản xuất hỏi trước về việc xuất hiện trong hình ảnh “xác chết” tại một đám tang được dàn dựng quy mô. Nữ diễn viên xem đây là một trải nghiệm thú vị trong nghề.

Đinh Y Nhung tiếp tục hợp tác với Khương Ngọc sau “Chị Dâu”, trong khi Tiến Luật có hơn 10 năm làm việc cùng nam đạo diễn. BB Trần cũng thử sức với hình tượng nhân vật đối lập với hình ảnh của anh ngoài đời. Theo nam diễn viên, Khương Ngọc nhận xét anh vốn có sẵn vẻ “tệ nạn”, nên không cần quá nhiều hóa trang để nhập vai.

Tiến Luật (bìa phải) trong phim "Lên hương". Ảnh: NSX

Với Bé 7, điểm hấp dẫn của dự án là cơ hội làm việc cùng những nghệ sĩ mà anh từng ngưỡng mộ từ nhỏ, trong đó có NSND Hồng Vân, Hồng Đào và NSƯT Tuyết Thu.

Sự góp mặt của dàn khách mời với những mối liên hệ khác nhau với Khương Ngọc và dự án góp phần tạo thêm màu sắc cho “Lên hương”, đồng thời mang đến nhiều câu chuyện hậu trường thú vị.

“Lên hương” chính thức khởi chiếu từ ngày 18/9 và đã vượt mốc gần 90 tỷ đồng doanh thu phòng vé.