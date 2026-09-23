NSƯT Hữu Châu 'run bần bật' ở Tây Tạng

NSƯT Hữu Châu đang có chuyến hành trình đặc biệt tại Tây Tạng. Sau những ngày đầu tiên cập nhật hình ảnh ăn chay, thưởng ngoạn cảnh sắc và gửi lời tưởng nhớ đến Tổ nghiệp từ nơi xa, nam nghệ sĩ tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc khiến nhiều khán giả chú ý.

Mới đây, Hữu Châu đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh ông đứng tại một địa điểm có khung cảnh núi non phía sau. Nam nghệ sĩ đội mũ, quàng khăn, mặc nhiều lớp áo và cầm trên tay một chiếc vòng gắn nhiều chuông kim loại. Vừa rung chuông, ông vừa nói vui: “Thầy cũng ta chúc các vị an lành, vui khỏe nghen!”.

NSƯT Hữu Châu cầm vòng chuông run bần bật. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trong suốt đoạn video, Hữu Châu liên tục run người. Dù không trực tiếp nói rằng mình lạnh, biểu cảm và động tác của nam nghệ sĩ khiến nhiều người nhanh chóng liên tưởng đến thời tiết khắc nghiệt nơi nam nghệ sĩ đang đứng.

Bên dưới bài đăng, khán giả để lại nhiều bình luận hài hước: “Trời lạnh quá nên bị run hả chú?”, “Thương Thầy, chắc Thầy đang lạnh kkkk"... Một số người cũng thích thú trước hình ảnh Hữu Châu ở tuổi 60 vẫn dành thời gian khám phá những vùng đất mới. Đáng chú ý, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà cũng để lại phản ứng bằng biểu tượng mặt cười kèm trái tim dưới video của nam nghệ sĩ.

Trước đó, Hữu Châu cho biết ông bắt đầu hành trình bằng việc ở Bắc Kinh một ngày, sau đó bay sang Tây Tạng và thực hiện 16 ngày ăn chay. Trong những cập nhật đầu tiên, nam nghệ sĩ viết: “Ngày đầu tiên ở Tây Tạng. Trời càng về chiều càng mát, càng lạnh. Cũng là ngày chay thứ hai”.

Đến ngày 11 tháng 8 âm lịch năm Bính Ngọ, đúng dịp Lễ Giỗ Tổ, Hữu Châu dành những lời trang trọng hướng về Tổ nghiệp từ nơi xa: “Con xin phép được nghĩ tưởng đến Tổ ở một nơi xa. Tấm lòng của con Kính Ơn Tổ!”. Sau đó, ông tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại Lhasa, trong đó có bài đăng vui vẻ khoe dưa hấu ở Tây Tạng rất ngon.

NSƯT Hữu Châu ở Tây Tạng. Ảnh: FBNV

Lhasa, nơi Hữu Châu đang lưu trú trong hành trình này, là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng và nằm ở độ cao khoảng 3.650 m so với mực nước biển. Thành phố còn được gọi là “thành phố ánh sáng” nhờ thời lượng nắng lớn trong năm.

Thời tiết tháng 9 tại Lhasa có sự chênh lệch đáng kể giữa ngày và đêm. Nhiệt độ ban ngày thường dao động khoảng 17-23°C, trong khi ban đêm có thể xuống khoảng 5-13°C. Dữ liệu thời tiết hiện tại cũng cho thấy nhiệt độ tại Lhasa trong tháng 9 thường ở mức khoảng 20-21°C ban ngày và 8-9°C ban đêm.

Vì vậy, hình ảnh Hữu Châu quấn khăn, mặc nhiều lớp áo và “run bần bật” giữa khung cảnh núi cao nhanh chóng trở thành khoảnh khắc thú vị trong chuyến đi.

Ở tuổi 60, Hữu Châu vẫn đều đặn hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian trải nghiệm cuộc sống theo cách riêng. Chuyến đi Tây Tạng lần này tiếp tục được ông cập nhật bằng những hình ảnh giản dị, từ hành trình ăn chay đến những khoảnh khắc khám phá vùng đất có độ cao hơn 3.600 m.