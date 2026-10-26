NSƯT Hữu Châu nói về hạnh phúc hiện tại ở tuổi 60

Mới đây, NSƯT Hữu Châu đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Rực rỡ cũng được, bình thường cũng được. Biết đủ để hạnh phúc là được. Chuẩn bị đi phim, vui vui!”.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự mong chờ những vai diễn tiếp theo của nam nghệ sĩ. Với người đã có nhiều năm gắn bó cùng sân khấu và điện ảnh như NSƯT Hữu Châu, mỗi lần thông báo chuẩn bị đi phim đều khiến người hâm mộ chú ý. Ông vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua những vai diễn có màu sắc riêng, từ hài hước, gần gũi đến những nhân vật mang nhiều tâm tư.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ.

Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc nghệ thuật. Nam nghệ sĩ có đời tư kín tiếng, lựa chọn cuộc sống độc thân và không kết hôn. Thay vì thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, ông chủ yếu cập nhật những khoảnh khắc đời thường, công việc biểu diễn và các dự án mình tham gia. Qua dòng trạng thái mới, khán giả có thể thấy niềm vui của ông vẫn gắn với việc được tiếp tục làm nghề.

Bên cạnh điện ảnh, sân khấu vẫn là một phần quan trọng trong hành trình của NSƯT Hữu Châu. Sau những thay đổi trong hoạt động của sân khấu Thiên Đăng, ông tiếp tục đồng hành cùng Kịch đoàn Thành Lộc, tham gia biểu diễn và duy trì mối gắn bó với sân khấu kịch. Với ông, nghệ thuật không chỉ là công việc mà còn là môi trường đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Sinh năm 1966 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hữu Châu là cháu ruột của cố nghệ sĩ Thanh Nga, đồng thời có quan hệ thân thuộc với nghệ sĩ Bảo Quốc và nhiều gương mặt nổi tiếng của sân khấu miền Nam. Qua nhiều năm làm nghề, nam nghệ sĩ tạo được chỗ đứng bằng khả năng hóa thân linh hoạt, lối diễn tự nhiên và kinh nghiệm tích lũy trên sân khấu.

NSƯT Hữu Châu.

Trong lĩnh vực điện ảnh, NSƯT Hữu Châu góp mặt ở nhiều tác phẩm được khán giả biết đến như Cua Lại Vợ Bầu, Gặp Lại Chị Bầu, Công Tử Bạc Liêu, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng và Cục Vàng Của Ngoại. Ông thường đảm nhận những vai phụ có ảnh hưởng đến câu chuyện, đặc biệt là các nhân vật lớn tuổi, người thân trong gia đình hoặc người mang đến những chuyển biến về cảm xúc cho tuyến nhân vật chính.

Trong đó, Cua Lại Vợ Bầu đạt doanh thu khoảng 191,8 tỷ đồng, còn Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng thu về khoảng 232 tỷ đồng theo các thống kê phòng vé. Đây là doanh thu của toàn bộ phim, không phải khoản thu nhập riêng của diễn viên.

Năm 2026, nam nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong Nhà Mình Đi Thôi, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi và Lên Hương. Đáng chú ý, trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, ông đảm nhận vai ông Năm Nghĩa, người cha câm điếc, đòi hỏi cách thể hiện cảm xúc chủ yếu bằng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể. Trong khi đó, Lên Hương đánh dấu cơ hội để ông diễn cùng người bạn lâu năm Hồng Đào.

Từ sân khấu đến màn ảnh rộng, NSƯT Hữu Châu vẫn duy trì nhịp làm việc bền bỉ. Với nam nghệ sĩ, niềm vui không nhất thiết đến từ sự rực rỡ hay những cột mốc lớn, mà có thể bắt đầu từ việc vẫn được làm nghề và tiếp tục gặp khán giả qua từng vai diễn.