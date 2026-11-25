Mới đây, NSƯT Hữu Châu thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, hài hước kể về tình huống khó đỡ trong một buổi dạy diễn xuất. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân phải đi châm cứu vì đau mỏi vai và lưng, đồng thời bất ngờ nhắc đến chuyện bị học trò lao vào đánh đến mức không còn sức lực.

Cụ thể, NSƯT Hữu Châu chia sẻ rằng thỉnh thoảng anh lại đến gặp bác sĩ Quang để châm cứu, chăm sóc vùng vai và lưng do những ngày gần đây thường xuyên đau mỏi. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ còn tiết lộ trong một buổi đi dạy, các học trò bất ngờ tắt đèn rồi lao đến khiến anh bị đánh đến rệu rã cả người.

NSƯT Hữu Châu gây chú ý khi hài hước kể chuyện bị học trò đánh đến rệu rã trong một buổi dạy diễn xuất.

NSƯT Hữu Châu hài hước kể rằng sau sự việc, anh chỉ biết ôm mặt khóc rồi lặng lẽ ra về, không dám nói với ai. Tuy nhiên, dòng chữ khẳng định câu chuyện là thật cùng tràng cười kéo dài ở cuối bài đăng đã phần nào hé lộ giọng điệu trêu đùa quen thuộc của nam nghệ sĩ.

Ngay dưới bài viết, nhiều học trò và đồng nghiệp nhanh chóng để lại bình luận đầy hài hước. Những màn đối đáp cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa NSƯT Hữu Châu và các thế hệ học trò.

Trước đó, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, NSƯT Hữu Châu cũng từng có những chia sẻ xúc động về hành trình gần 20 năm đứng lớp. Nam nghệ sĩ thừa nhận chính các học trò đã khiến cuộc sống của anh thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Gần 20 năm đứng lớp, NSƯT Hữu Châu luôn dành nhiều tình cảm và tâm huyết cho các thế hệ học trò.

NSƯT Hữu Châu kể rằng trước đây bản thân khá khép kín, ít cười và có phần khó tính. Thế nhưng, từ khi gắn bó với công việc giảng dạy, anh dần cởi mở hơn, tìm thấy niềm vui trong việc truyền đạt kinh nghiệm và chứng kiến học trò trưởng thành.

Đáng chú ý, NSƯT Hữu Châu từng tiết lộ bản thân thay đổi cả những thói quen sinh hoạt khi trở thành người thầy. Anh không muốn lối sống thiếu chỉn chu của mình khiến học trò phải xấu hổ, bởi vậy luôn cố gắng giữ hình ảnh và làm gương cho những diễn viên trẻ.

Trong gần hai thập kỷ giảng dạy, NSƯT Hữu Châu đã đào tạo nhiều gương mặt quen thuộc của sân khấu và điện ảnh Việt như Minh Dự, Ma Ran Đô, Lê Lộc, Xuân Nghị, Tuấn Dũng và Võ Điền Gia Huy. Nhiều học trò sau khi thành danh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nam nghệ sĩ.

Với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hữu Châu ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu lẫn màn ảnh.

Không chỉ được biết đến với vai trò người thầy, NSƯT Hữu Châu còn là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu phía Nam. Xuất thân từ gia đình có truyền thống cải lương, anh sở hữu hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, ghi dấu qua các vở diễn như Bí Mật Vườn Lệ Chi, Dạ Cổ Hoài Lang và Giáng Hương.

Ở lĩnh vực điện ảnh, NSƯT Hữu Châu tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa qua nhiều tác phẩm như Cô Ba Sài Gòn, Mắt Biếc, Em Và Trịnh, Đất Rừng Phương Nam và Lên Hương. Đặc biệt, nam nghệ sĩ còn góp mặt trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng, dự kiến ra mắt năm 2027.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, NSƯT Hữu Châu vẫn miệt mài truyền nghề và đồng hành cùng những gương mặt trẻ.

Dù lịch trình đóng phim, diễn kịch và giảng dạy khá bận rộn, NSƯT Hữu Châu vẫn dành nhiều tâm huyết cho việc đào tạo thế hệ kế cận. Nam nghệ sĩ từng khẳng định những thành công của học trò cũng mang lại cho anh cảm giác tự hào như chính mình được vinh danh.