NSƯT Hữu Châu được vinh danh ở tuổi 60

Mới đây, NSƯT Hữu Châu thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin được tạp chí Tatler Việt Nam vinh danh trong năm 2026. Nam nghệ sĩ không giấu được niềm vui khi đón nhận sự ghi nhận dành cho hành trình hoạt động nghệ thuật lâu năm của mình.

Trên trang cá nhân, NSƯT Hữu Châu chia sẻ ngắn gọn: "Cảm ơn Tatler Việt Nam đã bầu chọn của năm 2026. Thấy vui lắm!". Kèm theo đó, ông gửi lời chúc đến khán giả: "Ngày cuối tuần an yên, vui khoẻ nghen chư vị ơi!". Cách trò chuyện gần gũi của nam nghệ sĩ nhận được sự yêu mến từ những người theo dõi.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ.

Theo giới thiệu của Tatler Asia, NSƯT Hữu Châu được vinh danh với danh hiệu Gương mặt tiêu biểu của sân khấu kịch nói Việt Nam, thuộc danh sách Tatler Most Influential 2026. Đây là sự ghi nhận dành cho những đóng góp nổi bật của ông đối với nghệ thuật biểu diễn và quá trình truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.

Sinh năm 1966 tại Sài Gòn, NSƯT Hữu Châu trưởng thành trong gia tộc nghệ thuật Thanh Minh - Thanh Nga. Ông tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm 1985 và sớm bộc lộ năng lực diễn xuất. Trải qua hơn 40 năm làm nghề, nam nghệ sĩ xây dựng vị trí vững chắc bằng khả năng hóa thân đa dạng, từ những nhân vật hài hước, gần gũi đến các vai diễn có chiều sâu tâm lý.

Trên sân khấu kịch, NSƯT Hữu Châu ghi dấu với nhiều tác phẩm như Lôi Vũ, Bí mật vườn Lệ Chi và Cái tráp vàng. Ông cũng là gương mặt quen thuộc của sân khấu IDECAF, đặc biệt qua chương trình kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa. Những vai diễn của nam nghệ sĩ không chỉ mang đến tiếng cười mà còn để lại nhiều cảm xúc cho khán giả qua từng câu chuyện.

Bên cạnh sân khấu, NSƯT Hữu Châu còn có hành trình hoạt động đáng chú ý ở lĩnh vực điện ảnh. Ông từng góp mặt trong Lô Tô, Cua Lại Vợ Bầu, Nắng 3: Lời Hứa Của Cha, Sáng Đèn, Công Tử Bạc Liêu, Làm Giàu Với Ma và Cục Vàng Của Ngoại. Dù thường đảm nhận những vai phụ, nam nghệ sĩ vẫn tạo được dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, tiết chế và giàu kinh nghiệm.

NSƯT Hữu Châu.

Đặc biệt, trong Cái Giá Của Hạnh Phúc, NSƯT Hữu Châu hóa thân thành ông Võ, một người đàn ông thành đạt nhưng luôn quan tâm đến những biến động trong gia đình. Đến Cưới Vợ Cho Cha, ông tiếp tục gây chú ý khi đưa nhân vật Sáu Sếu, từng gắn bó với mình hơn 20 năm trên sân khấu, lên màn ảnh rộng. Đây là vai diễn có ý nghĩa đặc biệt đối với nam nghệ sĩ bởi ông được tiếp tục sống với nhân vật đã đồng hành qua nhiều năm tháng.

Không chỉ diễn xuất, NSƯT Hữu Châu còn dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy. Ông truyền lại kinh nghiệm, kỹ năng biểu diễn và ý thức làm nghề cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Với nam nghệ sĩ, việc đồng hành cùng học trò cũng là một phần quan trọng trong hành trình cống hiến cho nghệ thuật.

Năm 2026, NSƯT Hữu Châu tiếp tục góp mặt trong các dự án như Nhà Mình Đi Thôi và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Việc được Tatler vinh danh ở thời điểm này càng khiến hành trình hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật của ông được chú ý. Ở tuổi 60, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài với sân khấu, điện ảnh và công việc đào tạo, tiếp tục giữ tình yêu dành cho nghề diễn.