Mới đây, NSƯT Hữu Châu thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh tại một phòng thu âm trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ tiết lộ bản thân không trực tiếp tham gia diễn xuất trong một bộ phim mới mà chỉ góp giọng đọc dẫn truyện. Dẫu vậy, niềm vui giản dị của ông khiến nhiều khán giả cảm nhận được tình yêu nghề vẫn vẹn nguyên sau nhiều thập kỷ.

Trên trang cá nhân, NSƯT Hữu Châu hào hứng viết rằng dù không xuất hiện trong phim, việc được tham gia một chút giọng đọc dẫn truyện cũng đủ khiến ông vui vẻ. Nam nghệ sĩ còn gửi lời chúc an vui, hạnh phúc đến mọi người bằng giọng điệu dí dỏm quen thuộc.

NSƯT Hữu Châu hào hứng chia sẻ niềm vui khi góp giọng trong một dự án phim mới.

Chia sẻ ngắn gọn ấy phần nào cho thấy quan niệm làm nghề của NSƯT Hữu Châu ở tuổi 60. Sau hàng chục năm đảm nhận nhiều dạng vai trên sân khấu và màn ảnh, ông dường như không còn đặt nặng chuyện phải xuất hiện ở vị trí trung tâm. Đôi khi, chỉ cần được góp một phần nhỏ vào tác phẩm nghệ thuật cũng đã là niềm hạnh phúc.

Đáng nói, NSƯT Hữu Châu chưa tiết lộ tên bộ phim có sự tham gia lồng tiếng lần này. Tuy nhiên, hình ảnh nam nghệ sĩ tươi cười trong phòng thu, thoải mái tạo dáng trước ống kính đã mang đến một góc nhìn gần gũi về cuộc sống hiện tại của ông.

Niềm vui ấy càng đáng chú ý khi cách đây không lâu, NSƯT Hữu Châu vừa có những chia sẻ xúc động nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau gần 20 năm giảng dạy diễn xuất, ông thừa nhận chính những thế hệ học trò đã giúp bản thân thay đổi, trở nên cởi mở và tích cực hơn trong cuộc sống.

Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn tìm thấy niềm hạnh phúc từ những điều giản dị trong công việc.

Từng là người sống khép kín, ít cười và khá nghiêm khắc, NSƯT Hữu Châu dần tìm thấy nguồn động lực mới khi đứng lớp. Nam nghệ sĩ kể rằng từ ngày nhận công việc giảng dạy, ông chủ động thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt vì không muốn học trò phải xấu hổ về người thầy của mình.

Đặc biệt, NSƯT Hữu Châu từng xúc động chia sẻ rằng nếu không có học trò, cuộc đời ông có lẽ sẽ buồn hơn rất nhiều. Đối với nam nghệ sĩ, việc chứng kiến những người trẻ trưởng thành, làm nghề tử tế và được đồng nghiệp công nhận đôi khi còn đáng quý hơn những giải thưởng dành cho bản thân.

NSƯT Hữu Châu dành nhiều tâm huyết cho việc dìu dắt các thế hệ diễn viên trẻ.

Trong hành trình truyền nghề, NSƯT Hữu Châu đã dìu dắt nhiều gương mặt quen thuộc của sân khấu và điện ảnh Việt như Minh Dự, Ma Ran Đô, Lê Lộc, Xuân Nghị và Trần Dũng. Không chỉ truyền đạt kỹ thuật diễn xuất, ông còn chú trọng việc rèn luyện thái độ làm nghề và cách ứng xử của mỗi học trò.

Trước đó, NSƯT Hữu Châu từng hài hước ví niềm vui khi học trò được khen ngợi giống như trúng số. Với một nghệ sĩ đã trải qua nhiều thăng trầm, thành công của thế hệ kế cận dường như trở thành phần thưởng tinh thần đặc biệt.

Xuất thân từ gia tộc cải lương Thanh Minh Thanh Nga nổi tiếng, NSƯT Hữu Châu sớm tiếp xúc với nghệ thuật biểu diễn. Ông từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn sân khấu, đặc biệt là vai Nguyễn Trãi trong Bí Mật Vườn Lệ Chi, đồng thời tạo được dấu ấn ở cả chính kịch lẫn hài kịch.

Bước sang tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh.

Trên màn ảnh, NSƯT Hữu Châu cũng được khán giả yêu mến qua các tác phẩm như Cô Gái Xấu Xí, Vua Bánh Mì, Lật Mặt 8 và Cục Vàng Của Ngoại. Khả năng biến hóa linh hoạt cùng kinh nghiệm biểu diễn lâu năm giúp ông duy trì vị trí riêng trong lòng công chúng.

Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh sân khấu và công việc giảng dạy, nam nghệ sĩ còn được giới thiệu góp mặt trong những dự án điện ảnh như Lên Hương và Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Có thể thấy, niềm vui tuổi xế chiều của NSƯT Hữu Châu không chỉ đến từ những vai diễn mới hay cơ hội đứng trước máy quay. Đó còn là cảm giác được tiếp tục cống hiến, được chứng kiến học trò trưởng thành và được sống trong môi trường nghệ thuật mà ông đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó.

Sau nhiều thăng trầm, niềm hạnh phúc của NSƯT Hữu Châu là được tiếp tục làm nghề và chứng kiến những thế hệ học trò trưởng thành.

Từ một vai diễn trên sân khấu đến những phút giây góp giọng trong phòng thu, NSƯT Hữu Châu vẫn giữ được sự hào hứng với nghề. Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, hạnh phúc của nam nghệ sĩ có lẽ đang nằm ở những điều bình dị nhất, khi mỗi ngày vẫn được làm công việc mình yêu thích và chia sẻ niềm vui ấy cùng khán giả.